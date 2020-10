VIDEO: Simpatizantes de Trump bloquean la Quinta Avenida frente a Torre Trump

La mayoría en autos, decenas de seguidores del presidente Donald Trump bloquearon la Quinta Avenida en Manhattan para expresar su respaldo al mandatario, quien está hospitalizado enfermo de COVID-19.

Los simpatizantes del republicano portaron banderas de los Estados Unidos y carteles de la campaña de reelección.

HAPPENING NOW: In front of Trump tower a showing of support for @realDonaldTrump. Traffic on fifth avenue stopped @NY1 pic.twitter.com/roFquuM3yZ

— Alyssa Paolicelli (@APaolicelli17) October 4, 2020