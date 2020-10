“Abajo el comunismo” y “Abajo el payaso”, la pelea de dos cubanos en Miami

Dos cubanos, una mujer y un hombre, protagonizaron este lunes ante los periodistas una discusión verbal con gritos de “Abajo el comunismo” y “Abajo el payaso” antes de la llegada del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, a La Pequeña Habana de Miami.

El hombre, Domingo Santana, con una pancarta en apoyo de Biden, y la mujer, Sonia Sanmartín, con otra a favor de Donald Trump, el presidente republicano y aspirante a la reelección, se convirtieron en la prueba viviente de la beligerancia de estas elecciones.

La mujer dio gritos en contra del comunismo, llamó “chusma” y “rojo de mierda” al partidario de Biden y le instó a regresar a Cuba, además de decirle que estaba enviado por Raúl Castro y que no le tenía miedo.

Más recatado el simpatizante del exvicepresidente, llamó “payaso” a Trump, como hizo Biden en el primer debate presidencial, y respondió a la partidaria del presidente con las mismas palabras insultantes que ella utilizó.

Ambos eran los únicos que esperaban en la calle a que el exvicepresidente llegara este lunes a un parque de la Pequeña Habana para un acto dirigido a captar el voto de los latinos en general y los cubanos en particular.

Showdown between Cubans outside Biden’s Little Havana stop today.

Trump supporter: “Vete pa Cuba, socialista!!! Límpiale los pies a Raul Castro que te gusta el comunismo.”

Biden supporter: “Vete tu que yo nací aquí!!! Yo no soy ningún socialista.” pic.twitter.com/MW7oisLEj3

— Sabrina Rodríguez (@sabrod123) October 5, 2020