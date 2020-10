VIDEO: ¿Air Jordan? No, ¡es Air Ayuk! Brandon hizo el touchdown más espectacular de la temporada en la NFL

En el último juego de la jornada dominical, Brandon Aiyuk, el receptor de los San Francisco 49ers, se lució con un touchdown que se volvió viral por la forma épica en la que saltó a un rival antes de meter el ovoide a la zona de anotación.

En el encuentro del equipo frente a los Philadelphia Eagles, a 21 segundos de que terminara el primer cuarto, Aiyuk recibió un pase del mariscal de campo sustituto, Nick Mullens y corrió 38 yardas en las que los defensivos no le vieron ni el polvo, pero lo más espectacular fue que 7 yardas antes de anotar evadió al último rival pasando por encima de él, es decir, dio un salto enorme y abrió las piernas para superar al defensivo que venía de frente al choque, luego cayó de pie y avanzó otras 3 yardas para sumar los 6 puntos.

La inusual jugada provocó el asombro de muchos fanáticos alrededor del mundo, quienes de inmediato compararon su vuelo con el emblemático salto de Michael Jordan.

The Niners lost painfully yesterday but Brandon Aiyuk's leaping TD reminded me of Jordan so I decided to use it as inspiration for my recent design.@THE2ERA #49ers #AirJordan #BrandonAiyuk pic.twitter.com/hkCnUjIbOL

— Giants/49ers/WarriorsFan Art (@TheCityGFX) October 5, 2020