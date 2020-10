FAA: una mujer murió y un hispano herido en hidroavión que se estrelló en Queens

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas cuando viajaban a bordo de un hidroavión que se estrelló contra un puente que conecta El Bronx con Queens (NYC).

El grupo se dirigía a casa después de un almuerzo en Maine, cuando el avión se estrelló alrededor de las 3 p.m. del domingo cerca del puente Throgs Neck, en Powells Cove Boulevard y 158th Street, Whitestone.

Maggie O’Neill, de 61 años, murió en el avión Cessna 182 monomotor piloteado por Joe Oppedisano. Resultó herido junto a otro pasajero identificado como José Ureña.

El accidente ocurrió cerca de la casa del piloto, frente al mar. Un amigo de la familia afirmó que Oppedisano ya había abierto remotamente la puerta del hangar privado en la parte trasera de su residencia donde guardaba el avión antes del accidente.

Oppedisano “abrió el garaje con el control remoto y no lo sabemos, tal vez el acelerador se atascó cuando estaba girando en el agua”, dijo el amigo no identificado. Agregó que los funcionarios “aún no lo saben con certeza”. Oppedisano también es propietario del restaurante italiano “Il Bacco” en Little Neck.

Una familiar de Ureña dijo a New York Post el lunes que se encuentra “en un estado muy delicado (…) Esperamos que salga adelante”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) no confirmó que el hidroavión regresaba de Maine el momento del accidente.

Un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que los investigadores aún tenían que entrevistar a Oppedisano y que trasladarían el avión el martes a un “lugar seguro” para un “examen más completo”.

“La investigación está en curso”, dijo. “Hemos reunido varias declaraciones de testigos y esperamos entrevistar al piloto en un futuro próximo”.

We received a call of a seaplane hitting a concrete pier. Units arrived within four minutes – FDNY Commissioner Nigro from Riverside Dr and 158 St on the Long Island Sound in Queens after a single engine seaplane crashed into a pier earlier this afternoon. https://t.co/DfCTTZ77Kc pic.twitter.com/WLnh4TMxBd

— FDNY (@FDNY) October 4, 2020