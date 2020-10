Biden responderá dudas de votantes durante la noche del debate virtual si Trump no asiste

El próximo 15 de octubre —en la noche de lo que se suponía sería el segundo debate presidencial en Miami, Florida—, el candidato demócrata Joe Biden participará en un foro organizado por ABC News en Philadelphia, confirmó la propia cadena noticiosa este jueves.

.@ABC News Chief Anchor @GStephanopoulos will moderate a town hall with Democratic presidential nominee and former Vice Pres. Joe Biden. https://t.co/eRr2KWXgVt

— ABC News (@ABC) October 9, 2020