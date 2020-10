¿Es bueno saltarse el desayuno para perder peso?

¿Es realmente el desayuno la comida más importante del día? Descubre qué dice la ciencia al respecto y si es considerada una práctica que beneficia la pérdida de peso

Probablemente todos desde pequeños hemos escuchado de nuestros padres y abuelos que el desayuno es la comida más importante del día y durante muchos años era considerado prácticamente un crimen salir de casa sin desayunar. Lo cierto es que con el paso de los años está información ha cambiado y de hecho actualmente se cuenta con diversos estudios y trabajos de investigación que avalan lo contrario.

Sin lugar a dudas puede ser una triste noticia para los amantes de un buen desayuno y todas las delicias que conlleva: huevos, aguacate, tocino, avena, fruta, jugos frescos … las opciones son infinitas. Recientemente se ha liberado un nuevo estudio que ha concluido que las personas que se saltan el desayuno tienden a pesar menos.

La investigación fue un trabajo realizado por la Universidad de Monash en Melborune, Australia y fue publicada en el British Medical Journal. Los resultados fueron concluyentes ya que encontraron que saltarse el desayuno es un buen hábito: no sólo ayuda a las personas a perder peso, también beneficia la salud en otros aspectos.

Los investigadores analizaron 13 estudios aleatorios relacionados con el desayuno y el peso en países de ingresos altos. En dicho estudio descubrieron que aquellos que tienen la costumbre de desayunar, consumen más calorías en general que las personas que renuncian a la primer comida de la mañana. En concreto se comprobó que quienes no desayunan consumen 260 calorías menos por día. Dichos hallazgos van en contra de lo que se ha dicho en torno a omitir el desayuno, ya que el consenso común y algunos especialistas en nutrición señalan que es una práctica que puede conducir a consumir bocadillos densos en calorías, menos sustanciosos y nutritivos a lo largo del día.

Lo cierto es que también existe el otro lado de la moneda, tal es el caso de la opinión de diversos especialistas de La Asociación Dietética Británica (BDA) quienes opinan que las personas que desayunan tienen dietas más equilibradas, que quienes lo omiten. A la vez señalan que existe un menor riesgo de que padezcan sobrepeso y también en caso de requerirlo pueden perder peso con más éxito.

Hoy en día el ayuno intermitente es una de las tendencias de nutrición y salud más populares, al grado que el pasado 2019 fue la dieta más buscada según información liberada por Google Trends. Cada día más personas se unen a este método, que se enfoca en recuperar la salud y prevenir enfermedades, más que en perder peso (aunque también es una bondad que se relaciona con dicha práctica). Sin embargo también existen muchos defensores de los beneficios que aporta un buen y balanceado desayuno, quienes afirman que comer por la mañana significa quemar más calorías a lo largo del día; este nuevo estudio también refuta está teoría.

Sobre las conclusiones del estudio:

En los análisis de dicho estudio se encontró que la tasa metabólica basal de los que desayunaban no era más alta que la de los que no desayunaban. Después de comparar los 13 estudios, los investigadores encontraron que las personas que se saltaban el desayuno pesaban 1 libra menos que las que comían el desayuno, aunque cabe mencionar que el peso por sí solo no es sinónimo de una buena salud, hoy en día sabemos que existen muchos factores de diversos ámbitos que intervienen.

Lo que también resulta interesante es que los investigadores también se enfocaron en resaltar los puntos positivos de desayunar, entre los cuales se destacan beneficios para mejorar la concentración y el rendimiento tanto físico como mental. Sin embargo recalcaron que este estudio sugiere que desayunar podría no ser una buena estrategia para perder peso, no pretende demeritar en general sus avalados beneficios. Es una decisión que se debe tomar con precaución y con la debida supervisión médica (sobre todo en el caso de adultos mayores).

La realidad es que dicho estudio sólo es una referencia que simplemente nos muestra que desayunar, no es una receta mágica para perder peso para todos. Sin embargo no desayunar es una práctica que resulta imposible para ciertas personas por determinadas condiciones particulares de salud y estilo de vida. Si bien la decisión sobre desayunar o no es algo meramente personal, lo que resulta especialmente importante es vigilar la calidad de los alimentos que se incluyen en caso de desayunar. Lo cierto es que el desayuno tiene el potencial de ser uno de los momentos más fáciles del día para consumir una comida bien equilibrada y que cumplan con ciertos objetivos nutricionales.