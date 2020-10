Enfermera que habló en Convención Republicana es arrestada por balear a una mujer

Una de las personas que habló en la pasada Convención Republicana fue arrestada en West Virginia por agresión con arma de fuego.

La enfermera Amy Jolene Thorn, de 39 años, baleó a una mujer en el abdomen el jueves en una vivienda de Wlliamson. La mujer aseguró que se trató de una acción de defensa personal. Fue arrestada bajo cargos de ataque malicioso e ilegal.

La mujer si hizo conocer hace unos meses cuando viajó a Nueva York para ayudar con los tratamientos de pacientes de coronavirus. Thorn luego fue invitada a hablar en la convención republicana, en donde elogió el liderazgo del presidente Donald Trump con el manejo de la pandemia.

Amy Thorn, the registered nurse from West Virginia who recently spoke at the Republican National Convention to defend Donald Trump’s response to the COVID crisis, has been arrested for shooting a woman in the stomach during an argument: https://t.co/kvWcgteiPt pic.twitter.com/cGnWHukOzD

— Shannon Watts (@shannonrwatts) October 10, 2020