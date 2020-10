Futbolista universitario de Nueva Jersey murió baleado en una fiesta en Ohio

Chase Meola, estrella de fútbol americano mientras cursaba la escuela secundaria en Nueva Jersey, fue fatalmente baleado cerca del campus de la Universidad Estatal de Ohio.

Meola (23), estudiante nativo de Mahwah (NJ), fue encontrado muerto a tiros en un callejón alrededor de las 2 a.m. del domingo, dijo el departamento de seguridad pública de su universidad.

Antes del tiroteo estalló un altercado afuera de una fiesta en una casa cerca del campus, según los funcionarios. No se reportaron más heridos.

El adolescente Kintie Mitchell Jr (18) fue arrestado y acusado como sospechoso del homicidio. El jueves había salido en libertad bajo fianza en relación con dos robos de viviendas cometidos en febrero, de los que se declaró culpable. Estaba programado para ser sentenciado a finales de este mes por esos casos.

“Si hubiera estado en la cárcel, no habría estado en el campus cometiendo este horrible crimen”, dijo el fiscal del condado Franklin, Ron O’Brien.

“La comunidad de la Universidad Estatal de Ohio está de luto, y nuestro más sentido pésame y apoyo van a la familia y amigos de Chase”, dijo la universidad en un comunicado.

Meola jugó para los “Thunderbirds” de Mahwah High School, quienes en 2015 ganaron un título seccional, informó NJ.com. El congresista Josh Gottheimer (D-NJ) envió condolencias a la familia de la víctima a través de su cuenta Twitter.

NEW: @OhioState says it’s coordinating with @ColumbusPolice to increase patrols and add special duty officers in areas surrounding campus following homicide of student Chase Meola on Sunday.Suspect in custody but students say they’re on edge after several violent incidents.#2020 pic.twitter.com/UKmKjOu787

It is with a heavy heart that we learn of the passing of Ohio State University student and Fifth District Mahwah resident Chase Meola.

My condolences to Chase's family and friends, and we're thinking of them all through this difficult time. https://t.co/jtqlS89lVV

— Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) October 12, 2020