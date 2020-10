Kate del Castillo arranca grabaciones de La Reina del Sur 3

Habrá mucha acción y locaciones internacionales

La ingobernable Kate del Castillo, sigue trabajando muy duro aún en plena contingencia. La prueba está en que en unos días arrancará las grabaciones de la tercera temporada de La Reina del Sur. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón, el padre de la polémica actriz radicada en E.U., Don Eric del Castillo.

“Kate está muy bien, viendo lo de varios proyectos, ahorita está haciendo algo muy importante… Ella siempre me platica sus cosas y pues a mí me da mucho gusto que le esté yendo tan bien. Por lo pronto está arrancando las grabaciones de la tercera temporada de La Reina del Sur. Ella tiene su propia compañía y está muy a gusto haciendo sus propias producciones”.

La nueva entrega promete tener mucha acción. “Las grabaciones se van a llevar en varias locaciones de Centroamérica y Sudamérica. Por lo que me contó ella, la trama va a estar muy buena, de mucha acción. No es porque sea mi hija pero Kate tiene mucho talento y es muy buena actriz. Lo mejor es que con sus producciones, Kate le da trabajo a muchos colegas”, dijo el histrión.

Respecto a por qué ya no va a participar Don Eric en la película Los Juniors, el actor compartió. “En esta película, yo iba a hacer el personaje de El presidente, pero ya no llegamos a ningún acuerdo. Lo que pasa es que querían que me aprendiera miles de diálogos y yo les dije que quería trabajar con un apuntador, no les gustó la idea y pues ya no llegamos a ningún arreglo”, dijo el actor.

