Hay 8 millones nuevos pobres en EE.UU. en los últimos meses

Ocho millones de estadounidenses han caído en la pobreza como resultado directo de perder los cheques semanales de desempleo de $600 dólares suplementarios del primer paquete de estímulo COVID-19 aprobado por el Congreso en la primavera, informó un estudio realizado por la Universidad de Columbia (NYC).

Los cheques expiraron en julio, enviando a millones de estadounidenses de nuevo a la pobreza y sin muchas esperanzas en el horizonte, ya que el Congreso aún no ha aceptado un nuevo paquete de estímulo.

“Estamos hablando de familias que no pueden permitirse poner comida en la mesa“, comentó a Fox News Zachary Parolin, investigador social y de pobreza de la Universidad de Columbia. “Estamos hablando de familias que ahora están un paso más cerca de no poder pagar el alquiler a fin de mes y potencialmente enfrentar la amenaza de desalojo”.

“Especialmente para los negros y aquellos con un nivel de educación secundaria o menor que probablemente hayan tenido trabajos que desaparecieron”, apuntó el Dr. Bruce Meyer, economista de la Universidad de Chicago. “También está claro que la pobreza aumentó bastante para los niños”.

Una alta tasa de pobreza también es un lastre para la economía en su conjunto. “Si quiere una rápida recuperación económica, si quiere que los cheques de pago aumenten, entonces necesitamos más gente gastando dinero en la economía”, agregó Parolin.

La conclusión obvia inmediata, dicen los expertos, es que si el gobierno federal no aprueba otro proyecto de ley de rescate, la tasa de pobreza seguirá aumentando a un ritmo acelerado.

Las conclusiones detalladas del estudio pueden leerse aquí.

