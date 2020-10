Reprueban a la Ciudad por el manejo de reapertura de las escuelas de Nueva York en medio del COVID-19

El Concejo Municipal llamó a rendir cuentas a funcionarios de la Administración De Blasio, quienes no ofrecieron información completa y recibieron duras críticas por fallas como falta de maestros, pruebas del coronavirus y entrega de tabletas

Ha pasado casi un mes desde que la Ciudad de Nueva York inició el regreso escalonado a clases de 1.1 millón de estudiantes en los cinco condados, y este jueves autoridades educativas y de salud fueron llamadas al pizarrón para rendir cuentas sobre la tarea que han venido haciendo sobre las escuelas.

Los comités de Salud y Educación del Concejo Municipal, realizaron una audiencia conjunta de inspección para exigir a los funcionarios de la Administración De Blasio respuestas por la manera en que han manejado asuntos de seguridad, salud y enseñanza, en medio de la pandemia del COVID-19.

Y tras casi 5 horas de duros cuestionamientos y requerimientos, en los que los representantes de la Ciudad fallaron en entregar información completa solicitada por el organismo municipal, y confirmando deficiencias en asuntos como la entrega de tabletas a todos los estudiantes y clases presenciales en escuelas sin maestros en persona, la Ciudad recibió “malas calificaciones”. Reprobó ante los ojos del Concejo.

Así lo dejó en claro el concejal Mark Treyger, presidente del Comité de Educación, quien responsabilizó de manera directa por el “fracaso” de la reapertura de las escuelas al alcalde Bill de Blasio, por lanzarse a abrir los planteles, sin contar con las herramientas básicas y los recursos necesarios para todos los estudiantes.

“El Alcalde va a la televisión y dice que en Nueva York todos los niños que necesiten aparatos tecnológicos (para tomar sus clases) los tendrán, pero ese no es el caso. Hay niños sin aparatos, hemos escuchado por meses lo que necesitan, y esto es una muestra significante de la disparidad que hay”, dijo Treyger, recalcando que estudiantes inmigrantes y niños vulnerables son los más afectados.

“Muchos niños ni siquiera sabemos qué tipo de enseñanza están recibiendo si no tienen aparatos. Es inaceptable y el Alcalde ha estado en negación con este problema; esto no es nuevo, es el plan del Alcalde. Le ha fallado a miles de niños, particularmente en comunidades de bajos recursos”, destacó el concejal.

“Responsabilizo al Alcalde, porque en vez de decir que todo está bien debería ser más vocal (sobre las fallas). La confianza está rota en el sistema escolar. Hay niños que firmaron estar en persona y no tienen maestros sino una clase en zoom (…) sé que hay retos, pero ser honesto no es un reto para el alcalde“.

“No pudimos haberlo hecho peor”

El defensor del pueblo Jumaane Williams, también se fue lanza en ristre contra la Administración Municipal, y aseguró que aunque no desconoce que el manejo de las escuelas en época de pandemia es todo un reto para la Ciudad, y elogió a los maestros por su compromiso en ese intento, criticó al Alcalde.

“No pudimos haberlo hecho peor. Le echo la culpa a Bill de Blasio por su incompetencia sobre estas decisiones, que nadie, excepto el Alcalde pensaba que abrir las escuelas era buena idea”, dijo Williams. “Las escuelas no tenían suficiente personal para atender clases presenciales. Es inconcebible, la Administración sabía que esto iba a pasar, no hay excusa por lo que hizo (…) ¿si era mejor seguir con clases remoto por qué seguir con la apertura?”.

Y mostrando todavía más su molestia e indignación, el Defensor, en tono acalorado mencionó que quienes más han sido dejados a su suerte en las escuelas son los niños negros e hispanos, que representan más del 50% de la población escolar de la Gran Manzana.

“A ellos les ha ido peor 8 veces comparados al resto. Es inconcebible que se haya gastado dinero y energía. Se tomaron decisiones irresponsables y tienen que asumir su responsabilidad”, agregó el funcionario.

DOE se defiende: “Vamos por buen camino”

El canciller del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), Richard Carranza, trató de defender el proceder que ha tenido la Ciudad en la repaertura de las casi 1,800 escuelas de la Gran Manzana, y dijo que aunque todavía hay casos de niños sin equipos y “algunos pocos” estudiantes yendo a la escuela a tomar clases virtuales sin profesores en los planteles, en general las cosas van por buen camino. Asimismo, advirtió que se debe entender que “estamos en una pandemia”, lo que crea más dificultades.

“Esta pandemia ha impactado a nuestro sistema en incontables maneras y la apertura de las escuelas es uno de los retos más grandes en la historia moderna, pero nuestros estudiantes quieren y necesitan ir a clases en persona y estamos asegurándonos de que todo se haga de manera segura”, dijo el funcionario, explicando que están siendo muy estrictos con protocolos de protección.

Carranza destacó que la Ciudad no está improvisando, y que prueba de ello es que de las más de 64,000 aulas que hay en las escuelas, el 99% están funcionando positivamente, al igual que existen suplementos de higiene, presencia de enfermeros, máscaras y 30,000 purificadores de aire.

El jefe del DOE no pudo responder a varias preguntas sobre el número exacto de niños sin tabletas que hay en el sistema escolar o el número de clases presenciales sin maestros en persona, al igual que el consolidado de respuestas de los padres de familia al consentimiento que deben firmar para autorizar que a sus hijos se les hagan pruebas del COVID-19 en cualquier momento, si asisten a las escuelas.

Exigen información clara sobre test de COVID-19

Carranza destacó que en las llamadas áreas amarillas de contagio, que preocupan a muchos padres de familias, hasta el momento solo se han recibido 72,000 formularios de consentimiento, lo que representa solo el 20% de los estudiantes; es decir que el 80% aun no responde, punto que generó alarma entre los concejales. Treyger criticó al DOE por enviar información confusa, ya que la Ciudad ha dicho que si un niño no se hace pruebas no podrá tomar clases presenciales, pero el formulario de consentimiento que se le ha enviado a los padres pareciera que tienen la opción de negarse y seguir enviando a sus niños a los planteles.

“Tenemos la obligación de examinar la seguridad y exigir que se asuman responsabilidades en nombre de los estudiantes, padres y el personal escolar y solo debimos abrir si podíamos salvaguardar a niños, maestros y al personal, por eso no solamente debemos examinar lo que ocurre en zonas rojas y amarillas sino en toda la ciudad”, dijo el concejal Mark Levine, presidente del Comité de Salud del Concejo, advirtiendo que por meses ha habido mucha confusión y es momento de hablar con claridad y con toda la verdad.

Sobre el tema de las pruebas, Levine y Treyger pidieron información exacta, que no fue suministrada por completo, pero el vocero del Departamento de Salud, contrario a lo que ha venido urgiendo el alcalde Bill de Blasio, por semanas, saltó al ruedo asegurando que los test de COVID-19 entre estudiantes y maestros, no es lo más importante para garantizar un ambiente seguro.

“Las pruebas no son ni la primera, ni la segunda o tercera línea de defensa para proteger a nuestros niños, estudiantes o personal del COVID-19, las pruebas por sí solas no los salvarán”, dijo Jay Varma, asesor de salud de la Alcaldía. En cuanto a los resultados de las pruebas de los últimos tres días en las escuelas de las zonas amarillas, se informó que de los 3,100 exámenes que se hicieron, solo cuatro dieron positivo.

Y sobre el tema de las tabletas que están pendientes por ser entregadas, Lauren Siciliani, representante del Departamento de Educación, mencionó que aunque se repartieron 350,000 a niños que no tenían acceso a internet en casa, todavía hay 77,000 solicitudes pendientes, otro dato que causó molestia en el presidente del Comité de Educación del Concejo.

Alejandra López, madre de dos niños de primaria, se sumó a las críticas hacia la Ciudad, advirtiendo que en la escuela a la que envía a sus pequeños en Long Island City, todavía no hay maestros todo el tiempo para dar clases presenciales.

“Yo no sé entonces para que los manda uno a clase. Si no fuera porque no tengo donde dejarlos y que alguien me los cuide, ni los mandaría, porque no aprenden nada. Esto está muy desordenado”, dijo la madre colombiana.

Escuelas de NYC en datos

1.1 millón de estudiantes hay en las escuelas de NYC.

1,800 escuelas hay en toda la ciudad.

645,000 aulas fueron inspeccionadas para garantizar buenas condiciones.

99% de ellas están funcionando.

64% de los padres de familia han optado por enviar a sus niños a clases presenciales.

46% de los niños ha optado por clases totalmente remoto.

520,000 estudiantes se esperaba que llegarán a clases presenciales, pero aun no se conoce el total que llegaron.

21 de septiembre solo regresaron niños de pre-escolar y con necesidades especiales.

29 de septiembre regresaron a clases presenciales estudiantes de escuela elemental de Kinder a grado 8.

1 de octubre regresaron a las escuelas niños de escuela intermedia y secundaria, transferidos y estudiantes adultos.

4,500 nuevos maestros fueron asignados a las escuelas.

7,000 a 12,000 nuevos maestros aseguran son necesarios para cubrir las nuevas estrategias de clases.

Información útil sobre las escuelas