“Top Chef VIP 5”: ¿Lupillo Rivera cava su propia tumba por confiado?

Lupillo Rivera sigue sorprendiendo en cada programa de “Top Chef VIP 5” y en esta oportunidad optó por no dejar que sus jueces probaran sus platillos para ser enviado directamente al reto de eliminación.

El cantante mexicano literalmente tomó los dos platos y los arrojó a la basura, dejando a los jueces, además del resto de los cocineros, boquiabiertos con esa decisión.

Desde que estaba cocinando, ya el hermano de Jenni Rivera estaba dando señales extrañas, luego de no estar de acuerdo con los cinco minutos extra que iba a dar la producción en el reto, dejando a sus compañeros sin ese beneficio. No obstante, después dejó clara la razón de esa acción.

Lupillo Rivera quiere dar un contundente mensaje

Aunque nadie entendía su decisión, Lupillo se encargó de aclarar que no quería la inmunidad y que quería ser incluido directamente en el reto de eliminación para demostrar de qué está hecho. Incluso, dio a entender que no optará más por la inmunidad, dejando un contundente mensaje al resto de los participantes.

“Creo que tengo que cambiar mi estrategia de juego”, comentó Lupillo, a lo que añadió: “De ahora en adelante, no me interesa salvarme, no me interesan las inmunidades. Me interesa irme directamente a eliminación“.

Lupillo Rivera está confiado en su talento culinario

“Todos los mexicanos, cuando nos pican, pues vamos a tener una reacción“, dejó saber Rivera, ratificando su posición sobre el resto de los cocineros.

Posteriormente, se autoexaltó con los atributos que considera tener dentro de la cocina: “En el reto anterior, demostré que sé sobre la cocina molecular, que realmente no creo en esa cocina. Sé toda la cocina, sé toda la cocina italiana, sé toda la cocina asiática; la repostería me sale al 1,000%. He venido jugando bien”.

Eso habla de la confianza que tiene en sus habilidades, aunque justamente eso podría jugarle una mala pasada en cualquier reto de eliminación.

Uno de los habitantes que le dejó un mensaje de precaución a Lupillo Rivera fue Guty, experimentado en este tipo de competencias: “Este es mi reality número 15 y he visto muchos que hacen eso, los mandan a eliminación y se van para su casa. Así que cuidado, Lupillo, no toques mucho el fuego porque te puedes quemar”.

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