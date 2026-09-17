El presidente de Irán viajará a NY para la Asamblea de la ONU tras autorización de Trump

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, podrá viajar la próxima semana a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, después de que la Administración de Donald Trump autorizara la entrada de la delegación iraní pese a que Estados Unidos e Irán continúan en guerra.

“En cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

La autorización permitirá la presencia de Pezeshkian, quien tiene previsto pronunciar el discurso de Irán ante la Asamblea General el próximo miércoles. También formará parte de la delegación el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, según funcionarios estadounidenses citados por Associated Press.

Una delegación más reducida

Washington estableció que la representación iraní será más pequeña que la enviada el año pasado. En 2025, Estados Unidos ya había restringido la participación de integrantes del equipo de prensa que pretendían acompañar al mandatario iraní.

Los representantes que viajen a Nueva York también estarán sujetos a restricciones durante su permanencia en la ciudad, entre ellas limitaciones para desplazarse fuera de las zonas autorizadas y la prohibición de realizar determinadas compras de lujo.

La llegada de Pezeshkian estuvo rodeada de incertidumbre hasta esta semana. Teherán había afirmado el lunes que el mandatario todavía no había recibido el visado necesario para viajar a Estados Unidos.

La autorización finalmente anunciada por Washington se produce mientras ambos países mantienen un conflicto militar que se prolonga desde hace más de seis meses y después de varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo para ponerle fin.

La obligación de EE.UU. como sede de la ONU

Aunque Washington y Teherán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, Irán tiene una misión permanente ante Naciones Unidas en Nueva York.

El Acuerdo de Sede de la ONU establece obligaciones para Estados Unidos como país anfitrión respecto al acceso de representantes de los Estados miembros que participan en las actividades de la organización. Naciones Unidas ha reiterado que esas obligaciones incluyen facilitar la entrada de los delegados que acuden a las sesiones de la Asamblea General.

La decisión sobre la delegación iraní llega después de que el Gobierno estadounidense negara recientemente el visado al presidente palestino, Mahmud Abás, para participar en la Asamblea General, una medida que generó críticas en Naciones Unidas.

Con información de EFE.

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