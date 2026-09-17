Juez de Nueva York fija nueva audiencia sobre petición de arresto domiciliario de Cilia Flores

El juez federal Alvin K. Hellerstein programó para el próximo 8 de octubre una audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que será fijada para las 10:30 a.m., hora del Este, donde se evaluará la petición formulada por Cilia Flores para sustituir su prisión preventiva por arresto domiciliario mientras espera la apertura de su juicio.

La defensa de la venezolana formalizó la solicitud mediante una moción judicial entregada el pasado miércoles. En el recurso se plantea el traslado de la esposa del expresidente Nicolás Maduro a una vivienda privada en la ciudad de Nueva York, bajo un esquema de custodia garantizado por la propia acusada.

Condiciones propuestas y alegatos sobre su estado físico

La propuesta de la defensa incluye custodia con guardias armados durante las 24 horas del día, monitoreo mediante pulsera electrónica de localización, restricción total de visitas y la intervención de sus comunicaciones telefónicas. Asimismo, el equipo de abogados ofreció la entrega del pasaporte y asumirá la totalidad de los costos operativos derivados de este esquema, informó EFE.

La exfuncionaria chavista sostuvo que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero carece de los medios requeridos para administrarle un tratamiento cardíaco especializado. Los abogados reportaron que la imputada padeció dolores en el pecho, arritmias, insuficiencia respiratoria y la pérdida de más de 24 libras de peso durante su permanencia en el centro penitenciario.

Asimismo, el informe señala que el pasado 29 de julio registró un supuesto episodio médico grave que, a falta de confirmación clínica definitiva, sus defensores señalan que “aparentemente pudo tratarse de un infarto leve”.

Captura de Flores y Maduro e inicio del proceso judicial

Flores y Nicolás Maduro fueron capturados el 3 de enero en Caracas mediante una acción ejecutada por fuerzas estadounidenses y posteriormente conducidos a Nueva York, en el marco de la Operación Resolución Absoluta.

Ambos procesados se declararon “no culpables” ante los cargos imputados por narcotráfico y narcoterrorismo. El inicio de las audiencias del juicio oral frente al tribunal está pautado para el 1 de junio de 2027.

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