Rosie O’Donnell regresa a Estados Unidos para participar en Broadway

El año pasado, la comediante y presentadora de televisión Rosie O’Donnell anunció que se había mudado de Estados Unidos a Irlanda. Ahora, se ha anunciado su regreso al país para participar en una producción de Broadway por una temporada corta.

O’Donnell cumplirá con el papel de narradora en la actual temporada de “The Rocky Horror Show” en el Studio 54 de Broadway. Este nuevo montaje del clásico teatral se estrenó en abril de este año, y se espera que la última función sea el 28 de febrero.

La comediante y presentadora será la narradora de la obra mientras que Rachel Dratch, quien tiene el papel oficialmente, está de descanso. Según reportó “Broadway News”, se podrá disfrutar de O’Donnell entre el 6 y el 18 de octubre.

Por ahora, O’Donnell no ha anunciado su regreso oficial a Estados Unidos, sino que parece estar cumpliendo con compromisos laborales mientras que sigue teniendo Irlanda como su residencia principal.

En “The Rocky Horror Show”, O’Donnell compartirá con Jake Shears como Frank-N-Furter, Lorna Courtney como Janet Weiss, Dratch como el Narrador, Amber Gray como Riff Raff, Kevin McHale como Brad Majors, Jimin Moon como Rocky, George Salazar como Eddie/Dr. Scott, Sherie Rene Scott como Magenta y Valentina como Columbia, junto con Renée Albulario, Anania, Boy Radio, Tassy Kirbas, Preston Perez, Caleb Quezon, Andres Quintero, Larkin Reilly, Paul Soileau y John Yi.

Estreno del unipersonal de Rosie O’Donnell

Este no es el estreno de Rossie O’Donnel en Broadway, pues la comediante y presentadora ya ha sido parte del circuito teatral de Nueva York en otras oportunidades e incluso ha sido la presentadora de los Premios Tony en tres oportunidades.

En este 2026 O’Donnell también estuvo una temporada en Nueva York porque estrenó su unipersonal “Common Knowledge” en el circuito off-Broadway. Antes de estrenarlo en Nueva York, la comediante también presentó la obra en Dublín y en el Festival Fringe de Edimburgo.

“Common Knowledge” es una obra autobiográfica en la que O’Donnell reflexiona sobre su vida, incluyendo su mudanza a Dublín en 2025, y la relación con sus hijos. Hay que recordar que su hija es autista, lo que también la hace hablar sobre su experiencia.

Sigue leyendo:

• Del teatro a las plataformas: una grabación de “Oh, Mary!” se estrenará en HBO Max

• Julia Roberts, Paul Rudd y Sarah Paulson protagonizarán una nueva obra de Broadway

• El estreno de “Paddington” en Broadway podría verse opacado tras la muerte de Dolly Parton