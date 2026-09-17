34.5 millones de estadounidenses viven en pobreza pese a que la tasa cayó a 10.2%

La pobreza alcanzó a 34.5 millones de estadounidenses en 2025, aunque la tasa oficial cayó a 10.2%, su nivel más bajo registrado por la Oficina del Censo. La reducción equivale a alrededor de 1.4 millones menos de personas en pobreza bajo la medición oficial frente a 2024.

Ambos datos resultan en una paradoja: menos personas quedaron por debajo del umbral oficial, pero millones de hogares viven con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades.

La diferencia se hace más evidente cuando hablamos de la Medida Suplementaria de Pobreza, que incorpora beneficios gubernamentales y considera impuestos y gastos como vivienda, trabajo y atención médica. Bajo este cálculo, 13.1% de la población estaba en pobreza, una proporción que no registró un cambio estadísticamente significativo respecto a 2024.

Para una familia de cuatro integrantes, el umbral oficial de pobreza fue de $32,649 anuales en 2025. Estar apenas por encima de esa cantidad no garantiza que el ingreso alcance para renta, comida, transporte, cuidado infantil y otros gastos básicos.

La caída no elimina la presión

La tasa oficial de pobreza disminuyó desde 10.7% en 2024 hasta 10.2% en 2025, la segunda reducción anual consecutiva y el nivel más bajo de la serie de la Oficina del Censo. Al mismo tiempo, el ingreso mediano de los hogares, ajustado por inflación, aumentó 2.6% hasta un récord de $87,460.

Sin embargo, el aumento de ingresos no se repartió de manera uniforme. Según NPR, las familias ubicadas en el 10% superior de la distribución de ingresos registraron un avance de 1.7%, mientras que las del 10% inferior prácticamente no experimentaron cambios.

Eso explica la paradoja: el ingreso mediano nacional mejoró, pero los hogares de menores ingresos registraron pocos cambios y siguen con poco margen para afrontar una emergencia.

El límite ignora gastos esenciales

La medición oficial compara los ingresos monetarios antes de impuestos con un umbral nacional que cambia según el tamaño y la composición familiar. No incorpora las diferencias regionales en vivienda ni descuenta gastos médicos, laborales o de cuidado infantil.

Para una familia de dos adultos y dos niños, los $32,649 anuales equivalen a unos $2,721 mensuales antes de impuestos. En una ciudad con rentas elevadas, superar esa cantidad por pocos dólares no implica disponer de dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas.

La presión resulta aún más clara cuando se aplica una medición más amplia.

La pobreza hispana sigue alta

La tasa oficial de pobreza de la población hispana cayó 1.2 puntos porcentuales, hasta 13.9% en 2025, el nivel más bajo registrado desde que el Censo comenzó esta medición en 1973. Aun así, permaneció 3.7% por encima de la tasa nacional.

Los hispanos representaron 28.1% de la población en pobreza, aunque constituían solo 20.7% de la población total del país. Esa diferencia indica que la comunidad continuó sobrerrepresentada entre quienes no alcanzaron el umbral oficial de ingresos.

Otra medición eleva la tasa de pobreza en el país

La Medida Suplementaria de Pobreza situó la tasa en 13.1%, 2.9 puntos por encima de la medición oficial. Este indicador incorpora beneficios como el programa SNAP y asistencia para vivienda, considera impuestos y reembolsos, y resta gastos médicos, laborales y otras necesidades básicas.

También ajusta los umbrales según la ubicación y la situación de vivienda. Para dos adultos y dos niños, el límite suplementario alcanzó $41,701 entre inquilinos y $41,323 entre propietarios con hipoteca, frente a los $32,649 utilizados por la medida oficial.

Esa diferencia revela hogares que aparecen fuera de la pobreza en la estadística principal, pero siguen bajo presión económica después de pagar vivienda, salud e impuestos.

Las ayudas podrían cambiar el panorama

Las personas con ingresos bajos pueden aplicar para recibir ayuda alimentaria de SNAP. La solicitud debe presentarse ante la agencia del estado donde vive la familia, ya sea por internet, en una oficina local o mediante los canales habilitados en cada jurisdicción.

“Programas como SNAP y Medicaid marcaron una diferencia muy importante para reducir la pobreza y ampliar la cobertura médica”, afirmó Sharon Parrott, presidenta del Center on Budget and Policy Priorities, a NPR.

Parrott advirtió que “2025 se convierte en una especie de punto de referencia”, debido a que futuros informes podrían reflejar los efectos de los recortes a la red de protección social. La analista señaló que ese año registró avances modestos en pobreza, salarios reales y cobertura médica.

Wendy Chun-Hoon, presidenta y directora ejecutiva del Center for Law and Social Policy, sostuvo que varias políticas aprobadas en julio de 2025 tienen “una mecha larga”, porque parte de sus efectos aparecerá durante los próximos años. De acuerdo con la organización, los gastos médicos empujaron a casi ocho millones de personas a la pobreza.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las cifras de pobreza en EE.UU.

¿Cuál fue la tasa de pobreza de Estados Unidos en 2025?

La tasa oficial fue de 10.2%, equivalente a 34.5 millones de personas. Representó una disminución de 0.5% frente a 2024.

¿Cuánto debe ganar una familia para ser considerada pobre?

En 2025, una familia integrada por dos adultos y dos niños era clasificada en pobreza si recibía menos de $32,649 al año. El umbral cambia según el tamaño y la composición del hogar.

¿Cuál fue la tasa de pobreza entre los hispanos?

La tasa hispana descendió hasta 13.9%, su mínimo histórico, pero permaneció por encima del 10.2% nacional. Los hispanos continuaron sobrerrepresentados dentro de la población pobre.

¿Por qué la tasa suplementaria es mayor?

Porque incluye impuestos, ayudas públicas y costos necesarios como atención médica, trabajo y vivienda. Bajo esa metodología, la pobreza alcanzó 13.1% en 2025.

¿Dónde se puede solicitar ayuda alimentaria?

SNAP se solicita directamente ante la agencia del estado donde reside el interesado. Los requisitos consideran los ingresos, los recursos disponibles y la composición del hogar.

Conclusión

Los datos de 2025 establecen un punto de referencia antes de que se mida el efecto completo de los cambios en SNAP, Medicaid y otras ayudas. La próxima medición mostrará si la reducción de la pobreza fue sostenible o si el encarecimiento de la vivienda, la atención médica y los alimentos devolvió a más familias por debajo del límite.

Para la comunidad hispana, el reto será convertir el mínimo histórico de 13.9% en una mejora que también se refleje en el presupuesto cotidiano.

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