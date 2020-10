Trabajador ganó más de $1 millón en mesa de póker en Hard Rock Casino de Atlantic City

Un jugador de Nueva Jersey se convirtió instantáneamente en millonario en un casino de Atlantic City el fin de semana pasado.

Un contratista llamado James -su apellido no fue revelado- ganó un Jackpot Royal Flush Maga de $1.3 millones de dólares en “Ultimate Texas Hold ’em”, con una apuesta progresiva de $5 en el Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.

“Es surrealista haber ganado un premio mayor de $ 1.3 millones, especialmente porque jugar a las cartas es un poco diferente a colocar tubería”, dijo en referencia a su oficio.

“Planeamos cuidar de nuestra familia, ahorrar dinero para nuestros hijos; y mi esposa se merece un buen viaje”, comentó el sortario jugador sobre cómo piensa invertir el monto.

Un residente de Mays Landing (NJ) logró un premio mayor adicional de $90 mil dólares jugando Blazing 7s. También en los últimos días alguien se ganó un botín de $168,657 Dollar Storm y $80 mil en una máquina tragamonedas Double Gold, reportó Fox News.

