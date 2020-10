De aspirar a los Juegos Olímpicos a repartir paquetes de Amazon, la historia de Daniel Bramble

Daniel Bramble es un saltador de longitud británico al que la pandemia y la falta de financiamiento por parte del Reino Unido obligaron a pasar diez horas diarias como repartidor dejando a un lado sus entrenamientos rumbo a los Juego Olímpicos de Tokio 2021.

“Si hace un año me hubieran dicho que en año olímpico estaría repartiendo paquetes de Amazon te diría que eso es una locura“, aseguró.

La historia de este saltador, campeón británico de la disciplina, arranca, como tantas otras, al principio de la pandemia de la covid-19, cuando tras participar en la primera ronda de los campeonatos de atletismo británicos su preparación para los Juegos Olímpicos se vio cercenada de raíz.

“Volví a Londres porque no tenía sentido estar cerca de mi centro de entrenamiento si no podíamos entrenar”, explica Bramble, quien se quedó a un centímetro de ir a Río de Janeiro en 2016.

“Cuando llevábamos un mes de confinamiento decidí buscar un trabajo. Habían surgido algunas oportunidades, pero ninguna me atrajo del todo porque no eran cosas que quisiera hacer, como presentarse voluntario para la vacuna del virus. Entonces le eché un vistazo a los trabajos de repartidor”, añade.

Bramble cuenta que durante el confinamiento apenas tenía que hacer, puesto que estaba encerrado en Londres, donde no podía entrenar. “Necesitaba un trabajo porque me pasaba el día jugando a la Play Station y durmiendo. Tenía que salir de casa y estar activo“.

Ojeó las ofertas de repartidor y encontró una en Amazon. Con condiciones bastante duras, pero que le ayudarían a paliar el mazazo económico del parón competitivo.

This year really went from “Road to Tokyo 🇯🇵” to “At the end of the road turn left.” Being unfunded / unsupported really took its toll this year. But you’ve got to adapt or be extinct. Happy to back jumping about again, bring on winter 💪🏾. pic.twitter.com/4wGAqynJMM

— Daniel Bramble (@Dbrambs_LJ) October 9, 2020