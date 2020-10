Nueva York “juega con la vida”: abogado replica por famosa arquitecta muerta al caerle escombro en la cabeza

Al responder a la demanda presentada por los familiares, los abogados de la ciudad de Nueva York han sugerido que Erica Tishman pudo haber tenido la culpa de que los escombros de un edificio la golpearon fatalmente cerca de Times Square.

Tishman (60), arquitecta y vicepresidente de una compañía de gestión de proyectos, murió cuando fue golpeada mientras caminaba por 729 7th Avenue, el pasado 17 de diciembre. Su presencia en la zona ese día no estaba relacionada con su profesión.

Los abogados de la ciudad emitieron lo que se llama una defensa afirmativa que afirma que su “conducta culpable causó o contribuyó” a las lesiones y que ella “asumió el riesgo” de caminar sobre una acera.

Su esposo, el analista financiero Steven Tishman, está demandando al edificio y a la ciudad, alegando negligencia. Sin sorpresas, el abogado Benedict Morelli se indignó por la respuesta de la contraparte.

“No se juega con el bienestar y la vida de las personas”, dijo Morelli. “Y ahora, tomarlo tan a la ligera, es tan irrespetuoso”.

“Que ‘ella asumió el riesgo’, ¿qué?… Nadie, ni siquiera la ciudad, puede ser tan estúpido”, citó NBC News. “Una mujer ahora está muerta y tres hijos perdieron a su mamá”.

El departamento legal municipal dice que no puede comentar más sobre la demanda pendiente. “Elevamos defensas afirmativas en casos de agravio para preservar y proteger los intereses de la ciudad”, fue el comentario oficial, reportó CBS2 News.

Tras el accidente, trascendió que los registros de la ciudad mostraban que la propiedad 729 7th Avenue había sido citada ocho meses antes por “no mantener la fachada exterior del edificio y los accesorios”.

Himmel + Meringoff Properties LLC recibió dos infracciones en 2019. Pagaron la multa, pero no solucionaron el problema.

Tishman, de 60 años, era vicepresidenta de Zubatkin Owner Representation LLC. Recibió una licenciatura en la Universidad de Princeton en 1981 y una maestría en arquitectura en la Universidad de Harvard, según su perfil en LinkedIn.

Nacida como Erica Lindenbaum, era nieta de Abraham Lindenbaum, ex presidente de Brooklyn Law School.

In response to a lawsuit, New York City argued Erica Tishman may have been at fault when she was killed by falling debris in Times Square. https://t.co/MPrJljtgWH

— CBS New York (@CBSNewYork) October 16, 2020