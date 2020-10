Trump y Sacha Baron Cohen se insultan y el actor de ‘Borat’ le ofrece “trabajo” al presidente

El presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la película Borat 2 y un posible quiebre a su cadena de seguridad, debido a la forma en que el actor Sacha Baron Cohen ha logrado grabar escenas en eventos políticos.

En la nueva producción que se puede ver en Amazon Prime, el comediante logra ingresar a un evento del vicepresidente Mike Pence, disfrazado del presidente Trump.

Baron Cohen carga a una mujer, su supuesta hija, a la que entregaría de “regalo” a Pence. Debido a sus gritos, el actor fue sacado del evento por elementos de seguridad.

En su producción también se logra engañar a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente, quien acude a una entrevista, pero luego es invitado por la falsa periodista a un cuarto de hotel, donde él le toca las caderas y se recuesta en la cama.

“No sé qué pasó”, dijo el presidente Trump sobre cómo Baron Cohen logra su objetivo. “Pero hace años, tu sabes, él intentó de engañarme y fui el único que dijo de ninguna manera. Ese tipo es un farsante y no lo encuentro divertido”.

Asked if he’s seen the #Borat2 footage and if he’s worried about security breaches, @POTUS replies: “I don’t know what happened. But years ago, you know, he ( @SachaBaronCohen ) tried to scam me and I was the only one who said no way. That’s a phony guy and I don’t find him funny."

El actor Baron Cohen respondió en Twitter a los comentarios del presidente Trump.

“Donald – ¡aprecio la publicidad gratuita para Borat! Admito que tampoco te considero divertido, aunque todo el mundo se rie de ti”, escribió. “Siempre estoy buscando gente que interprete a bufones racistas, y necesitarás un trabajo después del 20 de enero. ¡Hablemos!”.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.

I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020