Anuncian período final para que estudiantes remotos puedan cambiarse a clases presenciales

Tras cinco semanas de haber iniciado el proceso escalonado de reapertura de las 1,800 escuelas de Nueva York, este lunes el alcalde Bill de Blasio reveló que del 1.1 millón de estudiantes de la Gran Manzana, apenas 280,000 están tomando clases presenciales, lo que equivale al 25% de la población escolar.

La cifra no solo está muy lejos de los más de 510,000 alumnos que el Departamento de Educación (DOE) esperaba recibir en persona en medio de la reactivación de la ciudad, tras la pandemia del COVID-19, sino que muestra que al alcalde no le ha sonado la flauta con la amplia mayoría de niños y sus padres (75%), quienes han optado por no enviar a los pequeños a las escuelas.

Y con la esperanza de que más alumnos se sumen a programas escolares combinados y presenciales,el Alcalde anunció que entre el 2 y el 15 de noviembre, aquellos padres que deseen hacer cambios del método virtual de enseñanza en que se encuentran sus hijos al presencial o combinado, podrán hacerlo.

“Es hora de darles a los padres y a los niños la oportunidad de regresar a la escuela si están totalmente en manera remoto en este momento”, comentó De Blasio, agregando que el índice de casos positivos de COVID-19 en las escuelas, de solo 0,15%, son la mejor prueba de que los planteles son sitios seguros para los niños.

“Ahora que han visto la escuela en funcionamiento durante un mes, han tenido la oportunidad de ver cómo funcionamos. Los padres tienen ahora mucha más información y entiendo a cualquier padre que quisiera más información antes de tomar una decisión, bueno, ahora que hemos podido mostrar cómo están funcionando nuestras escuelas, es hora de (que se sumen) al período de participación (presencial)”, destacó el mandatario.

El burgomaestre también se refirió a la asistencia que han tenido los estudiantes en el nuevo año escolar y reveló que la cifra es del orden del 85.1%, comparada con el 91% que solía haber antes de la pandemia.

“Dada la pandemia y la extraordinaria cantidad de trastornos, no es una mala cifra, pero queremos que esa cifra aumente. Entonces, tenemos trabajo por hacer”, destacó De Blasio, mencionando que el promedio de asistencia a clases en persona es del 82.9%.

El canciller de Educación, Richard Carranza admitió que todavía las escuelas no están en el punto ni de asistencia ni de participación presencial al que quieren llegar, pero se mostró confiado en que pronto ocurra.

“Estamos más abajo de lo que anticipamos en términos de estudiantes en persona y sabemos que las familias inicialmente tenían dudas. Siempre lo supimos, pero ahora podemos demostrarlo. No existe un reemplazo para el aprendizaje en persona y es seguro hacerlo”, dijo Carranza. “Por ello invitamos a todas las familias que quieran volver al aprendizaje en persona a hacerlo durante este período de participación”.

El funcionario advirtió que para transferirse de un programa remoto a presencial, existen varias alternativas, a fin de facilitar ese proceso a los padres.

“Cualquier familia que desee cambiar de un entorno de aprendizaje remoto a uno mixto puede hacerlo, simplemente completando un formulario en línea y haciendo evidente su elección. También nos aseguraremos de que esté disponible en las escuelas y en varios idiomas, y el registro también se puede completar por teléfono”, mencionó el jefe del DOE, advirtiendo que los padres que no hagan el cambio ahora, ya no podrán hacerlo en fechas venideras después del 15 de noviembre, como se había dicho antes.

“Este será el único momento para ingresar. Permítame repetirlo: este será el único momento para participar, que es un cambio de lo que habíamos dicho originalmente durante el verano. Creemos que esto es mejor por el bien de la estabilidad de todos los estudiantes, las familias y los educadores”, dijo el Canciller. “Instamos a cualquier familia que lo esté considerando a aprovechar esta oportunidad para hacerlo ahora. Hemos visto los tremendos beneficios de la educación en persona, y el acceso directo al apoyo de salud mental para aquellos que han experimentado un trauma en los últimos meses, es simplemente incomparable en persona”.

Karina Rodríguez, quien tiene a su hija de 8 años tomando lecciones en modo remoto se mostró molesta con el anuncio, asegurando que es una manera de presionar a las familias para enviar a sus niños a clases, aun teniendo dudas.

“No me gusta que primero digan una cosa y luego otra. A mi me habían dicho que en cualquier momento del año podía cambiar a una manera u otra sin problema y ahora salen con eso”, dijo la madre dominicana del Alto Manhattan. “No voy a mandar a mi hija todavía porque tengo miedo, pero ahora el problema es que si el otro año voy a querer mandarla ya no voy a poder. Obligado nada es bueno“.

Las escuelas de NYC en cifras desde su reapertura

1.1 millón de estudiantes están registrados

280,000 alumnos están asistiendo a clases en persona

85.3% es el promedio general de asistencia desde que empezó el año escolar

82.9% es el índice de asistencia de clases presenciales

85.5% es el índice de asistencia de clases remoto

91% era el promedio de asistencia en las escuelas antes de la pandemia

0,15% han sido los casos positivos de COVID-19 encontrados en las escuelas

1.74% es el promedio de contagios totales en la ciudad en las últimas 24 horas

1.73% es el índice de contagios consolidado de los últimos 7 días

Dónde cambiar el modo de clases y conocer el estatus de cada escuela