Pelosi confía alcanzar acuerdo del cheque de estímulo con Trump antes de las elecciones

Hay avances, pero no un acuerdo definitivo sobre el nuevo paquete de estímulo contra coronavirus, informó el portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California).

Drew Hammill reportó los resultados de la reunión de este lunes y aseguró que la demócrata confía en que se logre un acuerdo antes del 3 de noviembre.

Pelosi defiende una estrategia nacional sobre la detección y rastreto de COVID-19, pero el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no ha avalado la propuesta “de lenguaje” en el proyecto de ley que los presidentes de los comités correspondientes en la Cámara han modificado.

Ahora la demócrata espera la contrapropuesta de la Administración del presidente Donald Trump. Preocupa que el gobierno ha rechazado la necesidad de “controlar la pandemia”, según reveló el jefe de Gabinete, Mark Meadows.

“Esperamos que su respuesta sea positiva ya que también esperamos los resultados de las conversaciones entre los presidentes de los comités”, indicó Hammill en un hilo de tres tuits.

Agregó que también se espera la postura del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), quien ha enviado mensajes contradictorios en privado y en público sobre el plan, estimado en $2 billones de dólares.

“Está claro que nuestro progreso depende de que el líder McConnell acepte una legislación bipartidista y completa para detener el virus, honrar a nuestros héroes, nuestros trabajadores esenciales, y poner dinero en los bolsillos del pueblo estadounidense”, dijo.

Hammill agregó que la presidenta Pelosi confía en que se logre un acuerdo pronto.

“La presidenta sigue siendo optimista de que se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones”, expuso.

…testing and tracing. We are hopeful their response will be positive as we also await the outcomes of talks between committee chairs. It is clear that our progress depends on Leader McConnell agreeing to bipartisan, comprehensive legislation to crush… (2/3)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 26, 2020