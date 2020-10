VIDEO: Así fue como Trump enfureció durante entrevista para ’60 Minutos’ y decidió irse

El presidente Donald Trump ha acusado un trato injusto de la prensa, pero durante una entrevista uno a uno fue el responsalbe en poner el desorden.

Así ocurrió con la entrevista a 60 Minutos de CBS News con Lesley Stahl, quien intentó tranquilizar al mandatario y hacerle ver que sus afirmaciones eran incorrectas, pero el republicano dio por terminada la entrevista, aunque faltaban minutos del tiempo acordado.

El presidente hablaba de que la administración de Barack Obama espió su campaña, “está demostrado”, afirmó. Stahl le dijo que no había pruebas de ello.

El mandatario acusó ser tratado injustamente por la prensa, incluso que ella le dijera si estaba listo para “duras preguntas”, alegando que la periodista había tratado “suavemente” al exvicepresidente Joe Biden.

Stahl quiso explicarle al presidente Trump que ella no había entrevistado a Biden. Él no escuchó. La periodista miró sorprendida el enojo del mandatario y cómo se retiraba.

This was Trump's epic meltdown on 60 Minutes and it was even worse than reported. Trump literally ran away because he didn't like the questions. pic.twitter.com/48Xu2TiI1o

— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 26, 2020