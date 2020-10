¡Dramático! Hispano quedó colgando a cuatro pisos de altura en accidente laboral en Nueva York

Un trozo de fachada cayó 40 pies desde el costado de un edificio en El Bronx, chocando contra un andamio donde se hallaban dos trabajadores, dejando a uno de ellos colgando de una cuerda, a punto de perder la vida.

El equipo de construcción estaba trabajando en un hogar de ancianos en el vecindario Olinville ayer por la tarde, cuando la pieza se derrumbó, según un video obtenido por NBC News.

Los compañeros obreros se apresuraron a asegurar el andamio, ya que el trabajador quedó aferrado a una cuerda a cuatro pisos del suelo.

Se pudo observar al trabajador haciendo todo lo posible para mantenerse lo más estable posible, tratando de enrollar una pierna alrededor de otra cuerda que colgaba cerca. Estuvo atrapado en la posición precaria y peligrosa durante unos 20 minutos.Afortunadamente pudo ser acorralado y llevado a un lugar seguro sin lesiones graves.

Los que viven cerca escucharon el estrépito de la fachada que se derrumbaba, y algunos incluso presenciaron cómo el trabajador aguantaba por su vida.

“Fue una locura, estábamos tan asustados por él. Pensamos que se iba a caer”, comentó Hasel Paulino, quien vio los eventos desarrollarse desde la ventana de su cocina, junto con su esposo y su hija. “Deseamos haberlo ayudado”.

Las imágenes mostraron que sólo unos segundos antes de que la fachada cediera, otro trabajador caminaba en el área desde donde se desplomó.

El Departamento de Edificios (DOB) llegó al lugar después, interrumpiendo el trabajo inmediatamente y emitiendo una infracción de seguridad.

Según NY1 Noticias, la víctima no identificada es un obrero hispano y fue llevado al Hospital Jacobi, en condición estable.

