Latino pervertido grababa a mujeres en los vestidores de la tienda donde trabajaba en Nueva York

Heriberto Polanco fue acusado de grabar a clientas en los vestidores de la tienda “Forever 21” donde trabajaba en Yonkers (NY).

Polanco (27), residente de El Bronx (NYC), fue procesado el miércoles en la corte del condado Westchester, siguiendo una acusación formal de 48 cargos por vigilancia ilegal.

Los videos supuestamente fueron grabados en 2019 en el centro comercial “Cross County”. La policía dice que Polanco admitió haber grabado a clientas con su teléfono celular, informó CBS2.

Los expertos forenses recuperaron 23 “videos claramente subrepticios” de mujeres en el teléfono de Polanco, todos tomados en la tienda de marzo a septiembre de 2019.

Tras la lectura de cargos, Polanco fue puesto en libertad bajo su propio reconocimiento. Su próxima cita en la corte está programada para enero de 2021.

