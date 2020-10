Tragedia en Queens: niña y señora mueren arrolladas por una mujer

Una niña y una señora murieron después de que una camioneta saltó la acera y las golpeó ayer en Jamaica, Queens (NYC).

La tragedia sucedió en 164th Street y Jamaica Avenue a las 5:30 p.m., cuando un vehículo SUV perdió el control y saltó la acera, dijo la policía.

Las víctimas de 8 y 54 años fueron trasladadas a un hospital local, donde las declararon muertas. Las autoridades no revelaron sus nombres, pero dijeron que no eran parientes.

La conductora, una mujer de 47 años, permaneció en el lugar. Las autoridades dicen que el accidente no parece haber sido provocado, acotó Pix11.

El alcalde Bill de Blasio comentó en su cuenta Twitter anoche que otro menor de edad resultó herido, sin identificarlo. “Es desgarrador y doloroso. (Mi esposa) Chirlane y yo enviamos nuestras oraciones a sus familias”.

Aún con la baja en el tráfico por la pandemia, más de 200 personas han muerto en accidente viales en las calles de la NYC en lo que va de año, lo que pone a la ciudad en camino del mayor número de fatalidades viales desde que De Blasio asumió el cargo en enero de 2014.

Police are on the scene after a car jumped the curb in Queens, killing a woman and child, and injuring a second child. It’s heartbreaking and gut-wrenching. Chirlane and I are sending our prayers to their families.

