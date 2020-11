Obama anota triple al jugar baloncesto en Michigan. ¿Buen presagio de cara a las elecciones?

La zurda de Barack Obama se mantiene afinada a la hora de tomar una pelota de baloncesto.

El expresidente compartió un video en el que se le ve anotar un triple al recibir una pelota en la duela del gimnasio de una secundaria de Flint, Michigan.

El lanzamiento de Obama entra sin tocar el aro ante el asombro de los presentes. El presidente 44 de Estados Unidos no duda en pavonearse un poco por su logro.

“Es lo que hago, es lo que hago”, dice Obama a la salida del gimnasio.

Obama acompañó a Joe Biden el sábado en eventos en Flint y Detroit. La campaña demócrata se ha dedicado a recorrer estados clave como Michigan para convencer al electorado que todavía no definen su voto en las presidenciales.

Obama y Biden ganaron Michigan en 2008 y 2012, pero Trump consiguió vencer a Hillary Clinton en 2016. La recuperación de Michigan es vital para los demócratas.

La canasta de Obama consiguió la atención de la estrella de la NBA LeBron James, quien elogió al expresidente.

“¿Ahora es que te muestras, amigo?”, escribió James.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2020