Niurka Marcos sacó todas sus armas y volvió a arremeter contra la recién casada Ninel Conde

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como ya es costumbre, la vedette cubana Niurka Marcos emitió opiniones respecto a la boda entre Ninel Conde y su nuevo y reciente amor, Larry Ramos. Inicialmente habló del la locación que escogieron los novios para sellar su amor “Ante Dios”.

“¡Ay, pero esta niña!… a quién se le ocurre casarse en un museo, ni madr**”, dijo Niurka sobre la cancelación de la boda en el Museo Casa de la Bola. Precisamente, un reportero que estaba cerca dijo que seguro Ninel “Se cree una estatua” y la cubana respondió sin piedad: “O una momia”.

En cuanto al novio, o mejor dicho, esposo de Ninel Conde, afirmó que no opinaría de él: “De él no hablo porque yo no me lo estoy cog*****. Es guapo, no nos hagamos pend****, lo cortés no quita lo valiente, es guapo el chavo”. Total que, una vez más Niurka Marcos arremetió con todas las armas contra su eterna rival, Ninel Conde.

Aquí les dejamos las declaraciones de la cantante y bailarina gracias a nuestros amigos de Un Nuevo Día para que ustedes saquen sus propias conclusiones.