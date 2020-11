Critican a Eduardo Verástegui por apoyar a Trump en las elecciones de Estados Unidos

View this post on Instagram

En tiempos de mentira universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario, afirmaba Orwell. Hoy, enfrentamos como humanidad un tiempo de situaciones extremas, que muchos tratan de aprovechar para establecer como “normalidad” un nuevo formato de relaciones humanas y de predominio. Quieren “deconstruir”, “resetear”, elaboran estrategias y narrativas para su provecho, sin compasión, sin fraternidad. Es lo que veo hoy ante las elecciones en EE.UU., en las que todos estamos embarcados. Veo dos lados: uno, el de los que defienden la vida, la familia, la libertad religiosa; otro, donde se promueve el aborto e ideologías agresivas. Libertad vs. Ideologías. Lucho para que no haya división pero, mientras tanto, hay una elección en marcha y hay que optar entre un proyecto y el otro. Y ahí no tengo dudas: apoyo a Donald Trump. Soy provida. Eso significa defender a los niños por nacer y a los ya nacidos, a los niños en situación de calle, a las mujeres en situación de vulnerabilidad, los adolescentes que sufren adicciones; los enfermos que no pueden pagar tratamiento médico adecuado; los ancianos abandonados, los discapacitados, los injustamente encarcelados. Es luchar para erradicar la trata de personas. El presidente Trump ha demostrado ser el Presidente más provida de la historia de los EE.UU. Defiendo la familia y defiendo a mi comunidad hispana. La generación de empleos es el mejor programa social. Los latinos venimos a EEUU a trabajar, no a que nos mantengan. Y sin dudas, el gran generador de empleos tiene nombre: Donald Trump. Hechos, no palabras. Defiendo la libertad. Trump se ha comprometido a dar una solución permanente a los dreamers, y firmó una Orden Ejecutiva para la Prosperidad Hispana, que busca elevar los intereses de nuestra comunidad. Hoy nos toca elegir por un modelo social o por otro. Pasada la elección, el verdadero poder estará en la capacidad de encuentro, de diálogo y de ser hermanos. Si no somos nosotros, quiénes. Si no es ahora, cuándo. Todo lo que le sucede, bueno o malo, a un ser humano, también me sucede a mí. Porque somos un solo cuerpo, una sola humanidad. Vota por @realdonaldtrump