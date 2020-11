Jon Lester, de los Chicago Cubs, pagó más de $47,000 dólares en cerveza para sus fanáticos

Jon Lester, el jugador de los Chicago Cubs que pudo haber disputado su último juego con el equipo, debido a que es agente libre y una opción de $25 millones en su contrato fue rechazado el fin de semana pasado, dio mucho de qué hablar fuera del campo, ya que gastó una cifra inusual en cerveza para sus fanáticos.

El pelotero compartió en su cuenta personal de Twitter imágenes de cuatro restaurantes diferentes que visitó y en los que se aprecia que dejó el número de su jersey en porcentaje de propina, es decir, el 34%.

En el texto junto a las fotos, Lester argumentó que el gasto fue en 4,838 cervezas para la gente que lo acompañó durante el fin de semana; asimismo, dejó entrever que esta podría ser su despedida de la ciudad.

“¡Gracias a todos por venir este fin de semana! Ayer añadimos 1.372 Miller Lites a mi cuenta, lo que eleva nuestro gran total a 4.838. ¡Grite a todos los bares, a su personal y a los brindis desde lejos! No importa si es una despedida o si nos el año que viene, ¡te amo Chicago!”, escribió.

Thanks for coming out this weekend y’all! Yesterday we added 1,372 ⁦@MillerLites⁩ to my tab, bringing our grand total to 4,838. Shout out to all the bars, their staff, and those cheers-ing from afar! Whether this is goodbye or see you next year, I love you Chicago! #JonsTab pic.twitter.com/OTEIO2gOjc

— Jon Lester (@JLester34) November 2, 2020