Demócratas descubren que los latinos no son todos iguales

Una de las lecciones que dejó la noche electoral es que los latinos en Estados Unidos son una comunidad diversa, imposible de pensar como un solo bloque.

Uno de los temas de conversación en los paneles de las cadenas de noticias fue el aumento de la votación a favor de Trump dentro de comunidades latinas. Muchos daban por sentado que un mayor registro de votantes latinos iba a favorecer a Joe Biden debido a la retórica antiinmigrante del actual presidente.

Pero nada estaba más alejado de la realidad. Un 32% de los latinos votaron por Trump en 2020, cuatro puntos más que en 2016.

Una de las grandes decepciones de los demócratas con la comunidad latina fue el rendimiento de Biden en el sur de la Florida. Se sabía que no era una batalla fácil ya que Trump bombardeó a ese electorado con imágenes de un Biden aliado del socialismo. Al final Biden obtuvo el voto latino, pero por mucho menos que Hillary Clinton en 2016. El presidente logró ganar el estado al aumentar su apoyo en áreas como Miami, donde pasó del 34% al 46%.

Los demócratas mejoraron su rendimiento en Texas, un estado tradicionalmente republicano. Del 43.4% de 2016 pasaron a 46.3% con Biden. El voto latino fue de 59% a favor del candidato demócrata.

Sin embargo, llamó la atención que Trump recuperara votos en condados fronterizos del Valle del Río Grande, que son mayoritariamente latinos y con niveles altos de pobreza. El magnate redujo diferencias de hasta 40 puntos a tan sólo 10.

El estado de Arizona, que tradicionalmente ganan los republicanos, terminó siendo uno de los más disputados. Biden lidera la elección con 51% con un 86% del escrutinio. El demócrata lograría obtener un estado que les ha sido esquivo por décadas y el voto latino estaría detrás de esa victoria.

El cambio en el electorado se debe en parte a que los jóvenes latinos apoyan más a las causas progresistas como la protección del medio ambiente y la justicia racial. También han llegado votantes de estados liberales como California.

Reportes de medios como el Washington Post, Mother Jones y Democracy Now! exploraron un poco el papel de organizaciones comunitarias en movilizar al electorado latino en los últimos dos años. El activismo, acercarse a comunidades, trajo dividendos inmediatos a los demócratas, algo que deben considerar en otros estados.

La periodista Esmeralda Bermúdez publicó en Twitter una lista de las variables que los políticos deben tener en cuenta en el momento de acercarse al diverso electorado latino.

Off the top of my head, here's just a few reasons why "the Latinos" can fall all over the political spectrum on just about any given topic:

1) Geography. There's endless political differences between Cubanos, Mexicanos, Argentinos, Dominicanos, Central Americans, etc.

— Esmeralda Bermudez (@BermudezWrites) November 4, 2020