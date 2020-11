Seguidor de Trump interrumpe a funcionario electoral para denunciar fraude

Los seguidores del presidente Donald Trump han empezado a salir de sus casas para protestar los resultados de las elecciones.

En redes sociales empiezan a emerger videos de grupos de personas que llegan a oficinas donde se cuenta votos en Michigan, Wisconsin, Pennsylvania y Nevada.

Un video muestra a un grupo llegar a una oficina en Detroit para solicitar un alto al conteo. Las personas llegaron cuando Joe Biden empezó a ser perfilado como ganador en ese estado.

#BREAKING: Large, animated crush of “stop the count” protestors trying to push their way into TCF hall in #Detroit where ballots are being counted.

They’re being blocked by guards at the door.

Pizza boxes are pushed against the window to obstruct view. It’s tense. @NBCNews pic.twitter.com/zFhzd88skX

— Steve Patterson (@PattersonNBC) November 4, 2020