Tres estados provocan una elección cardiaca: Trump y Biden pelean cada voto

El presidente Donald Trump logra mantener Florida, uno de los estados clave, pero la pelea electoral contra el retador Joe Biden continúa en Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

El presidente Trump también logró Ohio, una entidad que tradicionalmente obtiene quien gana la elección presidencial.

Hasta el momento, el demócrata Biden suma 223 votos del Colegio Electoral contra 192 del presidente Trump, pero todavía es temprano para cantar una victoria o derrota. La sorpresa ha sido Arizona, reconocida para el demócrata.

“Estamos viendo una contiendan increíblemente cerrada y el margen será muy poco”, consideró Laura Rodríguez, experta en políticas públicas y procesos electorales del Center for American Progress Action Fund.

Saleha Mohsin, de Bloomberg News, indicó que Wisconsin, Michigan y Pensilvania no daría resultados esta noche, según información de los Comités Electorales de esas entidades. El segundo estado necesitaba hasta el viernes.

Wisconsin says there's no way they are announcing a winner tonight

Michigan needs until Friday

Pennsylvania isn't coming out anytime soon, either

Per officials in those states

— Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) November 4, 2020