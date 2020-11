Trump intensifica teorías de fraude y Twitter califica sus mensajes de engañosos

El presidente Donald Trump y su campaña comenzaron la noche del martes una dura campaña por correo entre sus seguidores, en la que afirman que los demócratas quieren “robarle” la elección, como él “había predicho”.

El republicano ha mantenido la misma tendencia en Twitter, sobre todo luego de que el comentarista conservador Matt Mackowiak reportara que el exvicepresidente Joe Biden recibió más de 128,000 votos en Michigan.

Entonces el columnista Matt Walsh retomó la información y dijo que eso era suficiente para ir a la corte, algo que el presidente Trump reuiteó con la pregunta: “¿De qué se trata esto?”

Twitter mantuvo el acceso a los mensajes, pero los marcó como información “engañosa”.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020