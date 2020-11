Video captó brutalidad sin freno: puñetazo a niño en plena calle de Nueva York

Salvajismo y violencia sin límites se vive en las calles de Nueva York. Esta vez, un niño sentado en la acera recibió un puñetazo de un caminante adulto a plena luz en Brooklyn, quien lo atacó de espaldas y casi al azar, según muestran las imágenes de seguridad.

El caminante, un hombre alto cuya edad ha sido calculada entre 20 y 30 años, golpeó al niño de 12, dejándolo inconsciente y con fracturas en la cara, informó NYPD el lunes.

La víctima no identificada estaba sentada en la acera en East 13th Street y Avenue T en Sheepshead Bay, el 14 de octubre a las 3:10 p.m., cuando el sospechoso se acercó detrás de él y lo golpeó en la cara, muestra el video.

El puñetazo dejó al niño inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Coney Island después del ataque, reportó New York Post.

El sospechoso, que todavía está prófugo, se alejó como si nada, en dirección sur por East 13th Street. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨ASSAULT #SheepsheadBay #Brooklyn @NYPD61PCT @ E 13 & Avenue T on 10/14/20 @ 3:10 PM 💰Reward up to $2500👓Seen him? Know who this is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall @NYPDDetectives @NYPDShea @NYPDFIRSTDEP @NYPDChiefofDept pic.twitter.com/fJIg9aw7gG

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 2, 2020