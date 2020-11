Por qué Burger King está pidiendo a sus consumidores comprar en McDonald’s y otros restaurantes

Burger King ha emitido una petición que ha sorprendido a sus seguidores al solicitarles que consuman productos de su rival McDonald’s como muestra de apoyo ante la difícil situación que vive la industria restaurantera cuando Inglaterra entra en un segundo confinamiento nacional para tratar de frenar el coronavirus, según informó la BBC.

En un aparente gesto de buena voluntad, la oficina de la cadena de hamburguesas en el Reino Unido publicó la petición a través de su cuenta de Twitter durante el fin de semana. El anuncio de Burger King ha sido compartido en más de 58,000 ocasiones.

El sábado Boris Johnson, el Primer Ministro británico, anunció un segundo cierre que durará cuatro semanas para luchar contra la COVID-19, ya que se prevé que las tasas de infección aumenten rápidamente. Del 5 de noviembre al 2 de diciembre los bares y restaurantes cerrarán y sólo podrán ofrecer comida para llevar.

“Nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto, así como nunca imaginamos que te pediríamos que pidieras a KFC, Domino’s Pizza, Subway, Five Guys, Greggs, Papa John’s, Taco Bell y otros establecimientos de venta de comida independientes para mencionarlos aquí”, dice la declaración. Ya sea que una cadena sea “rápida o no”, Burger King enfatizó que los restaurantes “realmente necesitan de tu apoyo durante este tiempo”.

“Si quieres ayudar, sigue dándote el gusto de comer sabrosas comidas a través de las entregas a domicilio, comida para llevar o del servicio de drive thru”, continuó el mensaje de la cadena. “Conseguir un Whopper es siempre lo mejor, pero pedir un Big Mac tampoco es tan malo”, dice la petición.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020