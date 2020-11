Obama es un “salvaje musulmán”, según escribió jefe del departamento “anti discriminación” de NYPD; gobernador Cuomo indignado

James Kobel, jefe de la oficina para prevenir la discriminación interna en la Policía de Nueva York, fue relevado temporalmente de su cargo mientras se investigan las acusaciones de que publicó mensajes de odio en un portal donde los oficiales transmiten quejas de forma anónima, dijo ayer el comisionado de NYPD, Dermot Shea.

El inspector adjunto Kobel fue acusado de escribir ataques contra negros, judíos, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ y otros durante más de un año, utilizando el seudónimo “Clouseau”, una referencia al torpe detective francés en las películas de “La Pantera Rosa”.

En mensajes publicados en Internet, “Clouseau” se refirió al fiscal Darcel Clark (El Bronx) como un “ñu con dientes abiertos”, ridiculizó al defensor público Jumaane Williams por padecer el síndrome de Tourette, calificó al ex presidente Barack Obama de “salvaje musulmán” e insultó al hijo del alcalde Bill de Blasio. Todos ellos son negros, resaltó NBC News.

El comisionado Dermot Shea calificó las publicaciones como “aborrecibles” y “absolutamente repugnantes”. Y destacó que Kobel, quien tiene 28 años en NYPD y está al mando de la “División de igualdad de oportunidades en el empleo”, podría ser despedido después de una investigación interna.

Kobel (50) no ha emitido comentarios, pero negó ser “Clouseau” en una entrevista con The New York Times, el diario que primero informó sobre las acusaciones, ayer. “No obstante, a pesar de mi negación, es probable que termine mi carrera”, agregó. “¿A dónde voy para recuperar mi reputación?”

Las acusaciones contra Kobel se detallaron en un informe de un panel de supervisión del Ayuntamiento. Los investigadores lo vincularon con los mensajes al hacerlos coincidir con detalles disponibles públicamente sobre la vida y la carrera de Kobel.

NYPD dijo que recibió un borrador del informe el 14 de octubre e inmediatamente inició una investigación interna. El implicado ha cooperado con la investigación, dijo Shea.

Kobel fue relevado del mando y asignado a una asignación modificada esta semana. “Ese es un paso drástico, pero pensamos que sería apropiado debido a la naturaleza de su asignación, así como a las acusaciones y lo que hemos sabido hasta ahora”, comentó Shea a los periodistas.

Durante su conferencia de prensa hoy sobre el coronavirus, el gobernado Andrew Cuomo dijo que es “casi increíble” que tal blog haya estado activo, según algunas estimaciones durante años, y que sin embargo nadie haya hecho nada. Lo calificó como “uno de los portales más repugnantes, perturbadores, discriminatorios y viles que puedes encontrar en Internet”.

Agregó que las acusaciones son “inquietantes en tantos niveles que ni siquiera puedo empezar a decirlo”. El gobernador continuó diciendo que el portal es inquietante de leer porque sugiere “racismo, discriminación y abuso de poder que se ha prolongado durante demasiado tiempo”.

