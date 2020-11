Biden avanza sobre Trump en estados claves; neoyorquinos ya celebran y exigen en las calles su eventual triunfo

Joe Biden (264) avanzó ayer su ventaja en estados claves como Pensilvania y Georgia, y arreció el tono de su discurso sobre su eventual triunfo electoral, pero el mandatario Donald Trump (214) se mantiene férreo en sus denuncias de supuesto fraude.

Mientras en Nueva York, la ciudad natal de Trump, pero que nunca lo ha apoyado electoralmente, muchos se reunieron en las calles para celebrar su eventual derrota y otros mantuvieron el tono de exigencia de días anteriores de que siga el conteo de votos, sobre todo los enviados por correo que aún no han sido procesados.

Cientos se congregaron anoche en la céntrica plaza Washington Square Park, en West Village, cantando y gritando con euforia.

“En el colorido festejo se vieron carteles luminosos con el nombre de Biden, mensajes contra el actual presidente como “Dump Trump” (Trump a la basura) o consignas en favor de la democracia como “Democracy is sexy” (La democracia es sexy), además de numerosas banderas multicolor” que representan a la comunidad diversa y el movimiento Black Lives Matter, reseñó EFE.

“De manera colectiva hemos derrocado a un tirano”, decía megáfono en mano en el Washington Square Park una de las organizadoras del evento. “Quiero que sepan que esta noche estamos de fiesta, pero mañana seguiremos luchando”.

“La congregación después se convirtió en una marcha por las calles de Manhattan, y aunque los cientos de jóvenes estaban flanqueados por una importante presencia policial, poco más de tres horas después de iniciarse, la manifestación se dispersó sin que se produjera ningún incidente con las fuerzas de seguridad, a diferencia de lo ocurrido las últimas dos noches”.

Varias manifestaciones se realizaron esta semana en NYC y otras concentraciones están convocadas para hoy.

Ayer, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, férreo crítico de Trump, defendió la actuación de la policía después de que otra vez fuera acusada de utilizar fuerza excesiva. “Hay pruebas de que un pequeño número de personas no estaban ahí con propósitos pacíficos, y generalmente han sido las personas arrestadas. No es aceptable que alguien quiera provocar violencia, ya sea a personas o propiedades”, afirmó.

La mayoría que celebraba anoche en Nueva York dijo sentirse ansiosa y “cautelosamente optimista” sobre los resultados de las elecciones. “Creo que lo primero y más importante para Biden es realmente unir a este país”, dijo una de las presentes a CBS2.

We may be opponents — but we are not enemies.

….Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020