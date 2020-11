6 alimentos que te darán sensación de saciedad por más tiempo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Iniciar en el camino de comer más saludable, más natural y menos procesado, no sólo es fundamental para perder peso a largo plazo, es una importante medida de salud y clave en la prevención de enfermedades crónicas. La buena noticia es que la tendencia de nutrición actual nos invita a acercarnos más a alimentos naturales, que son un magnífico aliado nutricional y terapéutico; lo mejor de todo es que existen grandiosas alternativas que brillan por su poder saciante y esto es muy importante para facilitar el adelgazamiento y adquirir mejores hábitos alimenticios.

Estos alimentos tienen una cosa en común: su alto contenido en fibra, que es uno de los nutrientes clave en numerosas funciones del organismo. Entre las principales se encuentran sus beneficios para promover un buen proceso digestivo, mejora la salud intestinal y estimula la adecuada eliminación de desechos, también y no menos importante es un buen elemento para proteger la salud cardiovascular. Sin embargo una de las bondades más destacadas de un óptimo consumo de fibra, son sus cualidades para beneficiar la pérdida de peso ya que es un nutriente que hará que te sientas satisfecho por mucho más tiempo. De hecho diversos especialistas en nutrición coinciden en que la fórmula de oro radica en seguir una dieta rica en fibra y aumentar las fuentes de proteínas magra.

A continuación te presentamos la lista de los 6 alimentos más saciantes y nutritivos, evaluados por dietistas y especialistas en medicina, son un básico que no podrá faltar en tu dieta para perder peso y sobre todo vivir más y mejor.

1. Pistaches

Es bien sabido que los frutos secos pertenecen a la lista de alimentos más saludables, lo cierto es que no todos son iguales ni tienen las mismas propiedades. Los beneficios de los pistaches para perder peso llaman de manera especial la atención, ya que son de las variantes con menos calorías y grasas que existen, lo cual significa que nos permiten comer más. Una porción de una onza de pistaches equivale a 48 piezas de pistaches, mientras que 28 cacahuates y 22 almendras aportan la misma cantidad de calorías. A la vez se relacionan con grandes propiedades para beneficiar la salud cardiovascular, protegen al corazón gracias a su contenido en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, de tal manera que su consumo reduce el riesgo de afecciones cardíacas y otras enfermedades degenerativas. Sus grasas saludables aceleran el metabolismo y benefician la salud digestiva e intestinal.

2. Verduras sin almidón

La realidad es que no existen alimentos sin calorías, sin embargo hay variantes maravillosas que brillan por su bajísimo aporte calórico, bajo índice glucémico y muy por ende contienen muy pocos almidones e hidratos de carbono. Estas verduras se destacan por su alto contenido en agua y fibra, como es el caso de variantes como el pepino, las zanahorias, el calabacín, el brócoli, el apio y el repollo. Todas tienen en común su inmenso poder saciante, su alto valor nutricional y su bajo contenido en calorías. Adicionalmente gracias a su aporte en fibra brinda volumen y al masticarlos dan esa sensación de tener el estómago lleno. Lo mejor de todo es que integrarlos en la dieta es muy sencillo, ya que puedes consumirlos crudos o en sandwiches, sopas, cremas y guisados.

3. Quesos ricos en calcio

Mucho se ha dicho acerca del consumo de lácteos, lo cierto es que su consumo afecta de diferentes maneras a cada persona y de hecho se cuenta con referencias científicas que avalan sus beneficios para la salud y sobre todo para optimizar la pérdida de peso. Sus cualidades adelgazantes en principio se relacionan con su aporte en probióticos, que son sustancias que protegen y estimulan la salud intestinal, que resulta tan importante para la salud del sistema inmunológico y la pérdida de peso. Las variantes de quesos ricos en calcio, son muy recomendadas para perder esos kilitos de más, ya que es un mineral que promueve la pérdida de peso al ayudar a mantener la masa muscular. De tal manera que se estimula al metabolismo y promueve una quema de calorías más eficiente. Una gran recomendación es mezclar quesos ricos en calcio y bajos en calorías, con alimentos ricos en fibra, esto dará como resultado snacks mucho más saciantes.

4. Frambuesas

No existe nada más atractivo que un plato de frambuesas frescas, para combatir cualquier antojo y ansiedad por comer de la manera más deliciosa y saludable. Lo mejor de todo es que una taza de aporta 8 gramos de fibra saciante, únicamente 60 calorías y una larga lista de vitaminas, minerales y antioxidantes. A la vez son ideales para integrar el jugos y batidos, van bien con ensaladas y en todo tipo de cereales. Lo mejor de todo es consumirlas no sólo beneficiará tu peso, son muy ricas en vitamina C de tal manera que protegen al sistema inmune y ayudan a prevenir enfermedades. También son perfectas para combatir a los radicales libres y contrarrestar los efectos del estrés oxidativo en el cuerpo.

5. Yogurt griego

En los últimos meses todos hablan sobre las maravillas del yogurt griego, a tal grado que se ha posicionado como una de las mejores alternativas de snack saludable y por supuesto es considerado un superalimento. Sus bondades se relacionan con su inigualable contenido en proteínas, ya que aporta el doble que una variante de yogurt normal y también cubre el 20% de las necesidades diarias de calcio. Lo mejor de todo es su suave consistencia y cremosidad, para hacerlo más saciante y nutritivo agrega cereales integrales, frutos secos, semillas y frutos rojos.

6. Cereales integrales

No todos los cereales son iguales, si bien las opciones comerciales y azucaradas es bien sabido que no son recomendables. Existen variedades de cereales integrales que son justo lo que el organismo necesita, no solo se distinguen por su alto contenido en fibra, están repletos de vitamina B, oligoelementos y antioxidantes. Son muy saciantes y perfectos para atacar el hambre de manera saludable, a la vez puedes combinarlos con leche vegetal, frutos secos, semillas y yogurt. Benefician la salud digestiva e intestinal y favorecen la eliminación de toxinas, opta por variedades como los cereales de grano entero, avena, quinoa y centeno.