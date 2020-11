Trump se resiste reconocer su derrota ante Biden

Ha sido una tradición en las elecciones de los Estados Unidos que, con base en los reportes de resultados de las Juntas Electorales estatales, los medios proyecten a un ganador. Pasos siguientes: quien se menciona como el presidente electo acepta el triunfo y el oponente concede.

Este año es distinto. A diferencia de 2016, cuando se siguió el mismo proceso, el presidente Donald Trump aceptó de inmediato su triunfo sin cuestionar “a los grandes medios”, pero ahora mantiene esa postura ante su derrota frente al demócrata Joe Biden.

“¿Desde cuando los medios de comunicación deficientes deciden quién será nuestro próximo predidente?”, reclamó el mandatario, aunque los medios de comunicación no deciden al ganador, lo anuncian. “¡Todos hemos aprendido mucho en las últimas dos semanas!”.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!

Este domingo comenzó el día con un tuit con un mensaje del profesor Jonathan Turley, de la Cátedra Shapiro de Derecho de Interés Público en la Universidad George Washington y abogado de defensa criminal y analista legal, quien señala que deberían revisarse los alegatos de fraude.

“Deberíamos mirar los votos. Recién estamos comenzando la etapa de tabulación. Deberíamos mirar estas acusaciones. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral”, dice parte del mensaje.

El presidente Trump afirma que su pelea en las cortes continuará y que tienen suficientes pruebas para demostrar “fraude electoral”.

Todos los mensajes donde acusa “fraude” son marcados por Twitter como en disputa o con alertas a los usuarios, por contener información imprecisa y violar las reglas de la red social.

….how these ballots were authenticated, because if there’s a problem in the system about authentication, that would seriously affect the ENTIRE ELECTION – And what concerns me is that we had over a hundred million mail-in ballot in cites like Philladelphia…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020