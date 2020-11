Ben Roethlisberger está en la lista de reservas por COVID-19 de los Steelers

Luego de que Vance McDonald diera positivo en la prueba de coronavirus, cuatro jugadores fueron puestos en la lista de reservas/COVID-19, por ser considerados contactos de alto riesgo cercanos al ala cerrada.

El quarterback Ben Roethlisberger, el liniero ofensivo Jerald Hawkins, el corredor Jaylen Samuels y el linebacker Vince Williams deberán permanecer aislados durante al menos 5 días después de su último contacto con McDonald.

Los cuatro elementos podrán participar en los entrenamientos, pero sólo de manera remota, ya que no podrán salir de casa. Durante ese periodo, todos serán sometidos a pruebas PCR para saber si serán elegibles para el duelo del fin de semana contra Cincinnati.

We have placed QB Ben Roethlisberger, OL Jerald Hawkins, RB Jaylen Samuels, and LB Vince Williams on the Reserve/COVID-19 List.https://t.co/slWaWb7gnf

— Pittsburgh Steelers (@steelers) November 10, 2020