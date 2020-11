Fuerte acusación: Kanye West le lavó el cerebro a Kim Kardashian y a toda su familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los fans de ‘Keeping Up With the Kardashians‘ recordarán a Larsa Pippen -exmujer de la antigua estrella de la NBA Scottie Pippen- como una de las mejores amigas de Kim y sus hermanas que ha aparecido en varios episodios y a la que, de la noche a la mañana, todas ellas dejaron de seguir en Instagram el pasado verano.

Larsa ha roto ahora su silencio para ofrecer su versión de los hechos y colocar en el centro de este misterio a Kanye West -marido de Kim-, que hace unas semanas publicó un tuit con su nombre sin dar ninguna otra explicación para borrarlo justo después.

“Él le ha lavado literalmente el cerebro a toda la familia para que piensen quién sabe qué. Desde luego, yo no lo sé. Habla mucho de mí, para decir que soy tal y cual cosa”, ha desvelado ella en una entrevista al podcast ‘Hollywood Raw’, en la que ha asegurado no guardarle ningún rencor a Kim. “Yo jamás haría nada que pusiera en peligro nuestra relación; somos como hermanas, somos familia. Pero si tienes que dejar de seguirme para garantizar la paz en tu hogar… entonces, hazlo. Si a Kim y Kanye les va mejor sin mí, me parece bien”, ha añadido.

Irónicamente, hasta hace no mucho Larsa era supuestamente la persona a la que el polémico rapero recurría cuando necesitaba desahogarse, y la llamaba a menudo de madrugada para ofrecerle la versión telefónica de sus diatribas tuiteras, hasta que ella se cansó y decidió bloquear su número.

“A lo mejor todo esto ha ocurrido porque le bloqueé, pero es que ya no podía seguir soportando sus llamadas. Estaba agotada. Obviamente le molestó, así que pasó a decir cosas negativas sobre mí”, ha añadido la celebridad, que reconoce sentirse herida por la facilidad con que todo el mediático clan habría decidido seguirle la corriente a Kanye y darle la espalda.

Larsa también ha querido salir al paso de los rumores que le atribuyen sendos idilios con Travis Scott, ex de Kylie Jenner, y Tristan Thomson, ex de Khloé Kardashian, para aclarar que con el primero solo coincidió en un club y en ningún momento intentó coquetear con él. En el caso de Tristan, sí mantuvo un breve romance con el jugador de baloncesto antes de que él empezase a salir con Khloé, e insiste en que no ha vuelto a verle tras la ruptura de la pareja.

Sigue leyendo: Kanye West acepta su derrota, pero anticipa que volverá a presentarse a las elecciones en 2024