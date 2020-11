Manchester United quiere de vuelta a Cristiano Ronaldo y ya entabló contacto con su representante

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Manchester United busca el retorno al club de una de las máximas estrellas de su historia: Cristiano Ronaldo, y ya dio el primer paso para intentar conseguirlo.

De acuerdo con reportes del periodista de Fox en Reino Unido, Christian Martin, los Red Devils ya hablaron con el representante del futbolista para preguntar si sería posible el regreso, a lo que respondió que estarían dispuesto a negociar si el portugués lo pide.

Esta opción no suena descabellada, ya que a CR7 le queda un año más de contrato y el próximo verano sería la última oportunidad que la Juventus tendría para obtener algo de beneficio económico por el futbolista que les costó más de $100 millones, por lo que probablemente el club no pondría objeción en dejarlo partir. Aunque esa cifra no se compara con lo que pagarían en Mánchester, debido a que se llevarían a un jugador en el último tramo de su carrera.

ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF — Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020

CR7 aún no se ha manifestaado al respecto, pero el delantero nunca ha disimulado su cariño por el club que lo proyectó internacionalmente y volver seguramente sería una opción que seguro contemplaría, y el más claro ejemplo es que por algo su representante no cerró la puerta de inmediato, aunque hay un obstáculo extra: no es el único equipo que lo busca.

En fin, la carrera para fichar al atacante portugués ya comenzó.