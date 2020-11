Novia prohíbe a su sobrino con autismo ir a su boda porque quería ir disfrazado de Spider-Man

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En redes sociales volvió a hacerse viral un caso protagonizado por una llamada bridezilla y su sobrino con autismo, el cual ha generado mucha indignación en contra de la novia por la drástica decisión que tomó de no querer que el pequeño fuera a su boda por algo que para muchos es una “tontería”.

Resulta ser que, a principios de los preparativos de la boda, la novia le había pedido a su hermana que su hijo de 7 años y quien padece autismo, fuera quien portara los anillos durante la ceremonia.

Días antes de la ceremonia, su hermana le llamó por teléfono para decirle que su hijo estaba atravesando por una situación complicada, ya que se negaba a ponerse otra cosa que no fuera su disfraz de Spider-Man, así que tendría que ir así a la boda.

“Le dije que no. No me importa si lo usa durante la recepción, pero no quiero que Spiderman camine por el pasillo en mi boda y esté en todas mis fotos”, declaró la novia en su post en Reddit.

Esto desató un pleito entre hermanas, el cual terminó con la advertencia de la novia a la madre del niño de que si quería asistir a su boda, tendría que dejar a su hijo en casa, encargado con una niñera.

Esto generó muchas críticas hacia su persona, ya que los usuarios de las redes la han tachado de frívola.

“No lo estoy ‘prohibiendo’, solo estoy insistiendo en que use ropa normal… Mi prometido me respalda, pero mi hermana y su esposo ahora amenazan con no asistir a la boda”, agregó.