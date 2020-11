Paulina Goto se molesta con “Ventaneando” por caso Eleazar Gómez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este martes el programa “Ventaneando” sacó una entrevista que se le realizó a Paulina Goto, en la cual se daba a entender que apoyaba a Eleazar Gómez luego de que el actor fuera detenido tras agredir físicamente a su novia; sin embargo, la actriz afirma que sus declaraciones fueron sacadas de contexto para beneficio del show.

A través de su cuenta de Instagram, la también cantante aseguró que ni siquiera estaba enterada de lo que había sucedido con el histrión, y aunque habló desde su experiencia al coincidir con él en un par de proyectos profesionales, nunca estará de acuerdo con el hecho de que un hombre maltrate a una mujer.

Paulina Goto aclara sus palabras sobre Eleazar Gómez y dice que nunca lo salió a defender, ni apoyará ningún tipo de violencia. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/2g2w8zKyMm — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 10, 2020

“La entrevista originalmente era para habla de la canción que hice para mi papá y luego ya me preguntaron de lo de Eleazar. Hasta les pedí que me explicaran qué había pasado porque, con el proceso de duelo que hemos llevado mi familia y yo, no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. En ningún momento lo salía a defender, en primera porque no sabía nada, y en segunda porque nunca voy a defender ningún tipo de violencia, sin importar de quién venga”, dijo Paulina.

Para finalizar, la protagonista de la telenovela “Vencer El Miedo” dijo que en los últimos meses ha luchado mucho para compartir en sus redes sociales mensajes en los cuales invita a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia física y psicológica a que denuncien a su agresor. Asimismo, exigió que no se le involucre en el caso del actor.

