Los Mets podrían tener la mejor temporada baja de su historia con Springer, Realmuto, Lindor y Bauer

¿Acaso estamos frente al mejor invierno en la historia de los New York Mets? El ex gerente Steve Phillips sí lo cree así, puesto que podrían terminar con figuras como George Springer, J.T. Realmuto, Francisco Lindor y Trevor Bauer en su roster.

Cabe recordar que el multimillonario Steve Cohen ya ha sido apuntado como nuevo dueño del equipo de Queens y ahora es el más acaudalado de todo MLB con un valor de 14,000 millones de dólares.

Esto hace soñar a la afición con grandes adquisiciones en la temporada baja y de eso habló Phillips para MLB Network Radio.

“Pienso que es una temporada baja clave para los Mets, porque tienes la posibilidad de firmar a Realmuto, firmar a Springer, y podrían armar cambio por Francisco Lindor con un año de contrato, y buscarán firmarlo después de él. Te puedes encontrar en una temporada baja donde ya contrataste a Realmuto, Springer, Lindor y todavía puedes ir por Trevor Bauer. Haz una rivalidad en Nueva York con Gerrit Cole, dale eso a la fanaticada”, manifestó el también analista deportivo.

Is this the beginning of the greatest winter in @Mets history? @StevePhillipsGM | #Mets | #LGM pic.twitter.com/fsqUQaYh9y

— MLB Network Radio on SiriusXM (@MLBNetworkRadio) November 2, 2020