YouTubeDOWN, caída mundial de plataforma de videos inquieta a usuarios

Los usuarios de YouTube no pudieron acceder a la plataforma de videos por al menos dos horas ayer debido a una caída mundial del sistema, cuyas causas al momento se desconocen.

La falla en el servicio fue confirmado por la compañía tecnológica en un tuit a eso de las 7:23 p.m. del miércoles.

“Si estás teniendo problemas para ver videos en YouTube ahora mismo, no estás solo- nuestro equipo está al tanto del problema y trabaja para repararlo. Le daremos seguimiento aquí con actualizaciones”, lee el mensaje desde la cuenta de Twitter, “TeamYoutube”.

Una hora después, a eso de las 8:30 p.m., de acuerdo con el recuento de Verge, algunos audiovisuales se veían bien desde la página, más no en la aplicación móvil de algunos teléfonos que mostraba mensajes de erros.

A las 9:13 p.m., un nuevo tuit anunciaba que plataforma estaba funcionando con normalidad. “…Y estamos de vuelta – estamos muy apenados por la interrupción. Esto está arreglado en todas los dispositivos y servicios de YouTube, gracias por ser tan pacientes con nosotros”, lee el mensaje.

Sin embargo, a estas horas, no está clara la causa de la interrupción.

…And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6 — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

La suspensión del servicio provocó que usuarios de Twitter popularizaran la etiqueta #YouTubeDOWN para compartir sus opiniones y memes sobre la falla.

Did I really just search up how to fix youtube in youtube ? #YouTubeDOWN pic.twitter.com/W24j9qXf3e — Editz On Stickz #OneOfAkind (@TubeEditz) November 12, 2020

Algunos cuestionaban que la situación llevaba más de dos horas, ya que los reportes en redes se empezaron a acumular desde antes de las 7 p.m.

En menos de una hora, DownDetector acumuló más de 280,000 reportes de usuarios que tenían problemas con la plataforma.

El medio especializado Digital Trends ES reseño este jueves que es la primera vez este año que YouTube experimenta una caída en sus servicios como la de ayer.

Sin embargo, en septiembre, Google reportó una interrupción mucho más generalizada que afectó a diversos servicios, como Gmail, Drive y Nest, recuerda Android Police. El mismo problema se había registrado en marzo pasado.

También en septiembre una suspensión menor afectó a los servicios de Drive, mientras otras dos caídas se registraron en marzo y abril en el servicio de Nest.