Cuatro detenidos por tráfico de armas, incluyendo un conductor del Metro de Nueva York

La policía de NYPD arrestó a cuatro hombres, incluido un conductor del Metro, por cargos de tráfico de armas en una operación dirigida al aumento de la violencia armada de este año, anunciaron las autoridades ayer

El cargamento fue traído desde Carolina del Sur y Virginia y se vendió en Brooklyn, dijo el fiscal de distrito de ese condado, Eric González. Agentes encubiertos compraron 44 armas durante la operación.

Los sospechosos usaron el llamado “Oleoducto de Hierro” (Iron Pipeline), como se conoce la ruta para contrabandear armas desde diez estados, principalmente en el sur del país, hacia regiones con leyes más estrictas como Nueva York y Nueva Jersey.

“Esta acusación es parte de nuestro enfoque múltiple para detener el aumento de la violencia armada que hemos visto en Brooklyn y en toda la ciudad este año”, dijo el fiscal González. “Estamos decididos a trabajar con el Departamento de Policía para enfocarnos específicamente en los conductores del crimen, incluidos los responsables de la proliferación de armas de fuego al llevarlas a las calles de Brooklyn”.

Los neoyorquinos Montoun Hart (49) y Vernal Douglas (49), conductor de MTA; además de Christopher Hodges (31) de Walterboro, Carolina del Sur; e Ira Jones (42) de South Boston, Virginia, fueron acusados ​​en un proceso formal de 139 cargos por venta y posesión criminal de un arma de fuego, conspiración en cuarto grado y cargos relacionados. Todos integraban el llamado “Lonely Hart’s Club”.

Douglas ha sido retirado del servicio activo, dijo el portavoz de la MTA, Tim Minton. “La MTA tiene tolerancia cero con la conducta que facilita los delitos de violencia y coopera plenamente con las investigaciones de las fuerzas del orden en tales casos”, agregó.

La policía recuperó dos armas de asalto: un rifle alemán Sport Guns calibre .22, una pistola semiautomática Smith & Wesson de 9 mm, un revólver Ruger calibre .44, un revólver Smith & Wesson calibre .357, una pistola Springfield Armory de 9 mm, una Taurus de 9 mm, una Glock de calibre .380, una Glock de 9 mm y una pistola Ruger P89 de 9 mm, enumeró Pix11.

Hasta el lunes 9 de noviembre, NYPD sumó 1,335 tiroteos y 1,641 víctimas en 2020, más del doble de las contabilizadas en ese lapso el año pasado, destacó New York Post.

