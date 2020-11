Se suma el tío a la polémica: Un familiar de Antoine Griezmann aseguró que por culpa de Leo Messi su sobrino no brilla en el Barcelona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que el exrepresentante de Antoine Griezmann asegurara que el jugador no ha demostrado su verdadero talento en el Barcelona por culpa del “régimen del terror” de Messi, un nuevo personaje llegó a reforzar la versión y se trata ni más ni menos que del tío del atacante francés.

“Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,… Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil“, indicó Emanuel Lopes, el familiar del delantero francés en un documental difundido en la televisión francesa “M6”.

El tío de Griezmann añadió que no podía revelar todo lo que sucede en el vestuario, pero aseguró que su sobrino tiene quejas del astro argentino.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja“, agrega.

💣💣"Con MESSI, sé lo que PASA dentro del Barça y NO ES FÁCIL…" 🔥🔥"Los entrenamientos están hechos para COMPLACER a CIERTAS PERSONAS". 🚨🚨RAJADÓN del TÍO de GRIEZMANN en Francia. #ChiringuitoGriezmann pic.twitter.com/nPpCRt1OBP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2020

Para el familiar de Griezmann, su sobrino “necesita trabajar” y “otros no necesitan hacer mucho esfuerzo para ser buenos” mientras que “Antoine es al revés, necesita mucho esfuerzo para ser bueno”, sentenció.