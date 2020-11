Trabajador murió al caer en preparativos de musical de Hugh Jackman para Broadway 2021

Un tramoyista cayó fatalmente de un andamio dentro de un teatro de Broadway (NYC) ayer por la mañana.

El trabajador no identificado tenía 54 años y cayó 50 pies (15 metros) alrededor de las 9:40 a.m. en el “Winter Garden Theatre”, ubicado en la 7th Avenue, cerca de West 50th St, pocas cuadras al norte de Times Square, el corazón turístico de Manhattan.

Estaba quitando la escenografía del musical “Beetlejuice” –cancelado por la pandemia- para comenzar el montaje de “The Music Man”, que Hugh Jackman protagonizará cuando los teatros reabran a mediados de 2021, según la última proyección.

“Estaba limpiando debajo del escenario cuando escuché un ruido fuerte”, declaró al New York Post un portero. “Sonó como una bomba. Eso me asustó. Subí corriendo los escalones (…) Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Él estaba de espaldas, tenía puesto un zapato. No llevaba casco, no sé si se le desprendió cuando cayó. Los tramoyistas siempre usan cascos”, agregó. “La parte de atrás de su cabeza estaba rajada. Había mucha sangre en el escenario”.

El hombre fue llevado al centro hospitalario St. Luke’s Roosevelt, pero no pudo ser salvado, reportó la policía.

